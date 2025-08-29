GORILLA 全自動マージャン卓 28ミリ牌 全自動麻雀 折りたたみ式 静音タイプ 麻雀牌 2セットつき 赤牌点棒つき 日本語説明書つき

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品に家庭用全自動麻雀卓が追加された。

セールでは、ONE STEP製やJONJONブランドなど、様々な全自動麻雀卓がラインナップ。期間中、割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ONE STEP 全自動麻雀卓 静音 キャスター付き 3人打ち対応 USB充電 コンパクト 折りたたみ（座卓式 牌28mm、マットブラック）

座卓式の全自動麻雀卓。ゲーム中に散らかりがちな点棒をスムーズに収納でき、プレイの流れを邪魔せず、スマートに点棒を管理できる設計になっている。

JONJON 全自動電動 マージャン卓 折りたたみ式 静音タイプ 33ミリ牌×2セット+赤牌点棒 日本語説明書

折り畳んでコンパクトに収納できる折り畳み式麻雀卓。3人打ち、2人打ちなど設定可能となっている。折り畳み作業は1人で行なえ、キャスターつきなので移動も簡単にできる。

全自動麻雀卓 最新式Gorilla(ゴリラ) 28ミリ牌 デジタル点棒計算一目瞭然 全自動マージャン卓 折りたたみ式 静音タイプ 28ミリ牌×2セットつき 赤牌 点数自動計算（ブラック）

折りたたみ式の全自動麻雀卓。デジタル表示により点数が自動計算され、一目で確認できる。28ミリの大きさの牌が2セット付属する。