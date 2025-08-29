女優趣里（34）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、発表した。趣里の第1子妊娠も公表。直筆で連名の署名を添えた報告文を、それぞれのインスタグラムで同時に投稿した。

以下、発表全文。

皆様 いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました。何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました。私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです。 2025年8月29日 三山凌輝 趣里

2人は今年5月に一部で交際とともに、結婚発表予定だと報じられていた。ただRYOKIは、4月に「文春オンライン」で実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラブルなどが報じられており、当初は5月を予定していた趣里との結婚発表も延期になったという。RYOKIは一連の報道を受けて所属事務所からの独立を発表し、7月からはBE：FIRSTとしての活動を一時休止している。

今月には「Smart FLASH」で、2人で区役所を訪れた際の様子をキャッチされており、趣里のおなかは膨らんでいたという。2人の関係のゆくえが注目されていた。

趣里は俳優水谷豊（73）と伊藤蘭（70）の娘で、23年から放送されたNHKの連続テレビ小説「ブギウギ」でヒロインを務めた。RYOKIは21年にオーディションを経てBE：FIRSTのメンバーに選ばれ、同年11月にメジャーデビューした。

◆三山凌輝（みやま・りょうき）1999年（平11）4月26日生まれ、愛知県出身。16年俳優デビュー。映画「縁側ラヴァーズ」ドラマ「ダメな私に恋してください」、2・5次元ダンスライブ「ツキウタ。」などに出演。21年、ボーイズグループ発掘オーディションで、「BE：FIRST」メンバーに。今年「誰よりもつよく抱きしめて」で映画初主演。別名RYOKI。血液型O。

◆趣里（しゅり）1990年（平2）9月21日生まれ、東京都出身。11年デビュー。俳優水谷豊、伊藤蘭夫妻の長女。NHK連続テレビ小説では「とと姉ちゃん」（16年）に社員役で出演、23年「ブギウギ」では笠置シヅ子をモデルとしたヒロインを演じた。24年にはフジ系「モンスター」に主演。映画でも「ほかげ」（23年）などに主演し、テレビ、映画や舞台でも活躍。血液型O。