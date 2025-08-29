楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts キルア」を参考価格から15％オフの6,524円で販売している。

本商品は、「HUNTER×HUNTER」より「キルア」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。日常時や戦闘時を再現するための豊富な表情パーツに加えて、電気を使用した念能力が再現可能なエフェクトパーツが2種付属する。更に「神速（カンムル）」交換用頭部パーツ一式も同梱。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用表情パーツ4種

・神速（カンムル）用交換用頭部パーツ一式

・電撃エフェクトパーツA、B

戦闘時の爪を伸ばした手首パーツも、造形に拘り製作

キメラアント編、選挙編で見せた「神速（カンムル）」時の交換用頭部パーツと表情パーツが付属しており、すべての表情パーツはどちらの頭部パーツにも対応する。髪の毛はクリアパーツ仕様

豊富なバリエーションの表情パーツも付属

念能力の電撃エフェクトパーツが2種類付属。それぞれ両手首につけられる

※「S.H.Figuarts キルア」以外の商品は付属しません。

(C)P1998-2025 (C)V・N・M