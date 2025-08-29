『ドラゴンボールZ』S.H.Figuartsに「孫悟空＆孫悟飯＆筋斗雲」が登場
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts 孫悟空＆孫悟飯-幼年期-＆筋斗雲」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年8月29日16時より予約受け付けが開始となり、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「S.H.Figuarts 孫悟空＆孫悟飯-幼年期-＆筋斗雲」(11,000円)
『ドラゴンボールZ』より、「孫悟空＆孫悟飯＆筋斗雲」がS.H.Figuartsに登場。
サイヤ人編に登場する亀仙流道着姿の「孫悟空」をS.H.Figuarts化！また「孫悟飯」、「筋斗雲」も付属する。
豊富な交換用表情パーツなどを使用することでオープニングのシーンやアイキャッチのシーンなど、アニメにて印象的だったシーンの数々を再現できる。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
