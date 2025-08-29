ILMからブルーの新色マスカラが登場♡透き通る瞳を演出可能！

2025年8月20日、ILMのAIマスカラから待望のブルー新色2色が登場♡「ディープブルー」と「ブルーロワイヤル」は、透明感と輝きをプラスして瞳をクリアに魅せる効果も。ペプチドやビタミン配合でまつ毛ケアも叶えます。従来人気カラー「グロッシィブラック」「ショコラブラウン」もパッケージを刷新。ウォータープルーフなのにお湯で簡単オフできる万能マスカラです♪

瞳を透き通らせるブルー新色2色

03透明感UPディープブルー

04輝く瞳ブルーロワイヤル

ILMのAIマスカラ新色は、透明感UPの「ディープブルー」と、輝く瞳を演出する「ブルーロワイヤル」。どちらもシリコンブラシで液が均一に密着し、短いまつ毛もキャッチ。

涙や汗に強いウォータープルーフでありながら、ぬるま湯でスルンとオフ可能です。価格は各1,639円（税込）で、メイクしながらまつ毛をケアできる美容成分入り♡

人気カラーもリニューアルでさらに使いやすく

グロッシィブラック

ショコラブラウン

従来カラー「グロッシィブラック」と「ショコラブラウン」は、パッケージを刷新。

長さ・高さ・ボリューム・カールを叶える進化系オールインワンマスカラで、コームいらずのセパレート美まつ毛を実現。ペプチドやビタミン配合でメイク中のまつ毛ケアも可能。

価格は各1,639円（税込）、ウォータープルーフで日常使いにも特別な日にもぴったりです♪

一年中使えるブルーマスカラの楽しみ方

ILMのブルーマスカラは、春の軽やかさ、夏の涼やかさ、秋の深み、冬の澄んだ透明感まで、季節を問わず目元に彩りをプラス♡

下まつ毛や目尻にさりげなくのせればナチュラルに、アイライン代わりに使えば特別な日のアクセントに。AIマスカラ全4色1,639円（税込）で、手軽に美まつ毛＆透明感を叶えてみてください♪