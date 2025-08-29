『ドラゴンボールZ』全高約48cm！「超サイヤ人 孫悟空 -伝説の超サイヤ人-」が超ビッグサイズソフビで登場
プレックスは、『ドラゴンボールZ』より「ドラゴンボールZ ギガンティックシリーズ 超サイヤ人 孫悟空 -伝説の超サイヤ人-」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。
2025年11月発送予定「ドラゴンボールZ ギガンティックシリーズ 超サイヤ人 孫悟空 -伝説の超サイヤ人-」(19,800円)
『ドラゴンボールZ』より、「超サイヤ人 孫悟空 -伝説の超サイヤ人-」が全高約48cmの超ビッグサイズソフビで登場。
頭部にはクリアパーツを使用し、超サイヤ人の黄金に輝く頭髪を再現。鍛え抜かれた肉体や激闘の中で傷ついだ道着など、迫力のサイズで造形されている。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
