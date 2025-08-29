

北関東でおなじみの「ばんどう太郎」。企業理念は「親孝行」と硬派だ（筆者撮影）

出張先でご当地グルメを楽しみたいけれど、個人店は選びづらい――そんな時に頼れるのがローカルチェーン。本連載では、出張者目線で人気チェーンを紹介する。

連載14回目は、栃木県出身の外食ライターの大関まなみが、北関東で展開する和食ファミレスチェーン「ばんどう太郎」を紹介する。

北関東で3世代に愛される和食ファミレス

今回は北関東のローカルチェーン、「ばんどう太郎」を紹介したい。茨城県を中心とした北関東で40店舗以上を展開する和食ファミリーレストランだ。

筆者も子どもの頃によく家族で利用した。特におじいちゃんおばあちゃんから「和食がいい」とリクエストがあると「ばんどう太郎」になった。

バラエティ豊かな和食が揃い、お年寄りから子供まで家族3世代が楽しめる品々が用意されている。もちろん、出張時のランチや夕飯に立ち寄ってパワーチャージするのにもぴったりだ。

ロードサイドで兜を模した屋根が目印

今回は埼玉県の「ばんどう太郎」上尾店を訪問。ここを含め多くの店舗がロードサイド立地にある。駅から徒歩で行く場所ではないが、駐車場完備なので出張時にレンタカーで取引先を回る合間に立ち寄るのにちょうどいい。



車がなく体力だけある筆者は上尾駅から猛暑の中歩いたが40分かかったので徒歩はおすすめしない（筆者撮影）



兜を模した特徴的な屋根の建物（筆者撮影）

「ばんどう太郎」といえば兜を模した三角屋根の建物が特徴だ。

筆者が訪れたのは日曜日、オープン直後の11時に行ったが既に混みあっていた。とはいえ店内はかなりの座席数があるため、ほどなくして案内された。見たところ家族連れが多かった。



店内はテーブル席のほか、靴を脱ぐ掘りごたつの座敷席もあった（筆者撮影）

豊富な和食が目白押しの中、名物みそ煮込みうどんを注文！

メニューには和食が豊富に揃う。とんかつ、すし、そば、うどん、海鮮丼、天ぷらまで。様々な品が楽しめる御膳も充実する。値段はおおむね1000円以上から2000円を超えないラインだ。

今回は一番の名物、「坂東みそ煮込みうどん」をオーダー。茨城県のソウルフードとも名高い逸品で、同店のいたるところに「坂東みそ煮込みうどん」の名前が打ち出されている。他のテーブルでも至るところでこれが注文されていた。



店舗外の道に面した部分にみそ煮込みうどんをアピールする懸垂幕が大きく掲げられている（筆者撮影）

今回は八丁みそベースのスタンダードな「坂東みそ煮込みうどん」にした。価格は税込み1573円。このほか、白みそを使ったものや辛さのあるものもあった。

麺の量が選べるので「少なめ」をチョイス。トッピングに「バター」187円を付けてみた。



麺の量とチョイス。「少なめ」と「普通」は値段が変わらず、「大盛り」はプラス165円（筆者撮影）

具はゴロゴロ、麺は煮込まれてもしっかりコシが残る



熱々の湯気とともに提供される「坂東みそ煮込みうどん」（筆者撮影）

ほどなくして「坂東みそ煮込みうどん」が登場。うどん鍋は固形燃料でぐつぐつと煮えたぎる状態で提供される。



鍋の下に固形燃料があり、熱々の状態が続く（筆者撮影）

飛び跳ねガードの布製前かけも添えられているので、こちらを装着していざ実食！



使い捨ての紙製エプロンではなく布製なのが珍しい（筆者撮影）

まずは表面に浮かぶ具から。とにかく具は一つひとつが大きい。白菜やネギ、しいたけ、カボチャなど野菜が中心だがゴロゴロと満足感がある。



熱々なのでやけどに注意！（筆者撮影）

そして太めのうどん。味噌で煮込まれ味が染みているが、一方でコシが残っていることに感動した。もともと煮込まれることを前提に硬めに仕上げた麺なのか、固形燃料でぐつぐつと煮やされながらも最後までグダグダにならず美味しく食べられた。



噛み応えのあるうどん（筆者撮影）

こだわりのみそにトッピングのバターを溶かして…

みそは宮内庁御用達だという愛知県岡崎市の老舗味噌メーカー「カクキュー」の八丁みそを使用しているという。濃い色合いだがコクは感じられつつそこまでくどくなく、ついつい飲み干してしまいそうになる。

途中でトッピングのバターを溶かして味変。味噌とバターで合わないわけがない。



途中でバターを投入（筆者撮影）

筆者は腹ペコで店を訪れ、さらに麺を「少なめ」にしてみたがそれでも食後はかなり満腹になった。うどんが噛み応えあることで咀嚼回数が増えて満腹中枢が刺激されたのかもしれない。味、ボリュームともに1500円超の価値は十分に感じられた。さらに平日は11〜15時限定でお得なランチメニューも用意されておりねらい目だ。



ボリューム満点のランチセットが1500円を切っている（筆者撮影）

老舗和菓子メーカーとのシナジーを生かしたデザートも

今回はうどんで満腹になってしまったが「ばんどう太郎」はデザートの充実ぶりも目を見張るものがある。

運営会社の株式会社坂東太郎は、2018年に栃木県小山市の和菓子メーカー「蛸屋」をグループ化した。例えば「プレミアムメープルトースト」に使用する食パンは、蛸屋の食パンブランド「よう治」のものであるなどシナジーを生かしているようだ。今回はうどんでお腹いっぱいになってしまったが余力があればぜひ。



旬のフルーツを使ったパフェや夏季はかき氷など、季節限定デザートも充実

時代の流れでタブレット注文が導入されていた

筆者は久しぶりに「ばんどう太郎」を訪れたが、変わらない美味しさに安堵しながらも変化が見られる部分もあった。

それが注文方法だ。今から20年以上前、筆者が子どもの頃に利用していた際は当然ながら店員さんへの口頭オーダーだったが「ばんどう太郎」でも時代の流れに漏れず、いつからかタブレット注文が導入されていた。



「ばんどう太郎」までもタブレット注文を導入していることに時代の流れを感じた（筆者撮影）

卓上には紙のメニュー表とタブレットの両方が置いてある。ただしこちらのタブレットは、やや使い勝手が悪いと感じてしまった。紙のメニュー表で食べたいものを決めてタブレットで打ち込むにしろ、タブレットを見てそのまま打ち込むにしろ、そもそものメニュー数が多くてわかりにくいうえ、UIが直感的でない場面もあり少々苦戦した。

余計なお世話だが高齢者のお客も多い「ばんどう太郎」では少し心配になる。実際に筆者の近くの席のおばあちゃんグループは早々に白旗を上げ、店員さんを呼び止め直接オーダーしていた。「アタシはこういうの、いつも孫にやってもらうのよ」と話していた。

ただ店員さんは嫌な顔せず親切に対応していたし、皆さんキビキビと動く姿が印象的だった。

企業理念は「親孝行」、人生の節目に「ばんどう太郎」

「ばんどう太郎」の創業は1975年、茨城県境町に1号店がオープンしたのが始まりだ。「坂東太郎」とは北関東を流れる川、「利根川」の異名であり、このことからも地場に密着した企業であるとわかる。同社は「ばんどう太郎」以外にもトンカツの「かつ太郎」やハワイアンカフェの「8代葵カフェ」「焼肉ダイニング百萬」といった幅広い業態を展開しており、「ばんどう太郎」を含めると店舗数は80以上になる。さらに先述の通り蛸屋での和菓子の製造や、イチゴの生産も手掛けている。



箸袋の裏にある店舗一覧（筆者撮影）

企業理念は「親孝行」。ここで言う「親」とは血縁の家族に限らず、目上の人、お世話になった人全般を指すという。周囲の人を親孝行するように大事にしようという思いを大切にしているそうだ。実際に「ばんどう太郎」は食事のみならず、子どものお食い初めや還暦のお祝いといった慶事にも利用できる。人生の節目に家族の団らんの場となり、世代を超えて愛される存在だ。



各種慶事にも利用できる（筆者撮影）

令和の今、昔と比べてライフスタイルは変化し家族のかたちも多様化しているが、ここに来ると「親孝行」や「家族」の在り方について改めて考えさせられる。いい意味で昭和の硬派な企業だ。

（大関 まなみ ： フードスタジアム編集長／飲食トレンドを発信する人）