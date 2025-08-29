

ある高校では、夏休みの宿題に「短歌」が出た。生徒の父は言う。「子どもが作った短歌を見せてもらったら、『夏を穿つ』なんてかっこいい言葉が入っていて、みずみずしい感性だな、自分ではできないと感心していたら、息子が言ったんです。『ところで、この『穿つ』ってなんて読むの？』って」

「『もしかして、ChatGPTを使った？』と聞いたら、『8割は自分で作った』とモゴモゴ言うんです。それでいいのか悩ましいところですが、自分も仕事でChatGPTをかなり使っている。それとどう違うんだろう、全部ChatGPTに宿題をさせるのではなくて、少し利用しただけならいいのか？と悩んでしまって」

夏休みが終わりを迎える時期、筆者の耳にそんな話が入ってきた。宿題をChatGPTにさせる子どもが増えており、保護者も教員も「ChatGPT出力のコピペではないか」と目を光らせなければならなくなっているようだ。業務上はChatGPTなどの生成AIに助けられている一方、教育現場や家庭ではチェックする手間が増えてしまっている。

1人の部屋から喋り声が聞こえてきて…

ある小学生の母は言う。「子どもが1人で部屋にこもっているのに、部屋から喋り声が聞こえる。こっそり覗くと、アレクサに宿題の答えを聞いて写していたんです。最近の子どもが生成AIに宿題をさせるという話は知っていたけれど、やっぱりやるんだと……」。その家では、アクレサを片付けてしまうかどうか悩み中だそうだ。

小中学校にも、生成AIコピペを提出する子どもが出てきているとある先生は言う。「ChatGPTの文章を手書きで写しても分かってしまうのに、なぜそのまま出してくるのか……。悪いことはバレるというのを早めに分かってもらうことが大事かと思い、毎回指摘しています」。

小中学校の教員には生成AIについて十分理解、指導できていない教員もいるといい、先生によって対応がまちまちな点が懸念点だという。

ほとんどの大学教員は、大学生がChatGPTでレポートを出してくることに困り果てている。

「最初の授業で、レポートをAIチェッカーでチェックしていること、どんなレポートだとAI判定されるのかなど、細かく示します。そこまで丁寧にやると、ChatGPTで出力したレポートをそのまま提出してくる学生はさすがに減りますが、ゼロにはならない」と、ある教員は苦笑いする。

大学の客員教授をしている筆者も、レポートの生成AI対策として「自分の考えを根拠となる出典（記事名、URLまで含む）をつけて述べよ」と指示したことがある。ハルシネーションについて指導した上で、生成AIが苦手なことを条件に含めたため、さすがに自分の手で調べて書くだろうと考えたのだ。

ところが、根拠となる出典にリンク切れ、存在しない作家や著作、存在しない記事をつけてくる学生が続出。ChatGPTに出させたものを確認せずそのままつけたため、指導の対象となった。

なお、試しに筆者が同テーマでGPT-4oに書かせたときは、すべての出典が存在しないものだった。最近登場した最新版のGPT-5に同テーマで書かせたところ、最適とまでは言えないが、とりあえず存在する出典を出してくるまでにはなっている。

コピペを提出する学生は明らかに年々増えており、見破るのが難しくなってきていることを感じる。しかし、自分で調べて時間をかけてレポートを仕上げた学生と、何も考えずにコピペして出した学生とで同じ成績をつけるわけにはいかない。

“確実に本人が書いたもの”を採点するためには、テスト期間にその場で書かせることにするしかないのかもしれない……と悩んでいるところだ。

小学生の36％、中学生の44％が宿題などでAI利用

ニフティキッズのAIに関する調査（2025年5月）によると、ChatGPTの利用経験は小学生は50.7%、中学生は62.5%に上る。

ChatGPTでは13歳以上という年齢制限があり、18歳未満も親権者または法定後見人の同意が必要とされるが、対象外の子どもたちもかなりの割合が使っている実態がある。

学校の勉強や宿題をするときにAIを使ったことがあるかについては、小学生の36.6%、中学生の44.6%が「ある」と回答。作文や読書感想文の構成作り、誤字脱字のチェック、宿題の丸付けなど、主に補助的に利用しているようだ。

高校生、大学生ではさらに広く浸透している。仙台大学AI教育研究チームの「学生と教員を対象とした生成AIの教育利用状況と意識に関する全国調査」（2024年7月）によると、課題やレポートを作成する際に生成AIを利用したことがある高校生は60.1%、大学・大学院生は65.9%だった。

調査では、生成AIが出力した結果を課題やレポートにコピー＆ペーストして提出したことがあるかについても質問している。何と高校生は28.1％、大学・大学院生は25.8%、学生全体の27.8％と約3割がコピペした結果を提出したことがあると回答しているのだ。

文部科学省はこのような事態を危惧し、「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」（2023年7月）を発表。生成AI活用の“適切ではないと考えられる例”として、「各種コンクールの作品やレポート・小論文などについて、生成AIによる生成物をそのまま自己の成果物として応募・提出すること」と明記している。

「先生にバレるよ」が結局一番強い？

小中学生などが生成AIを宿題に使わない理由は、「先生にバレて叱られそうだから」ということが多いようだ。小中学校の先生は、必ずしも生成AIに詳しいわけでもないし、AIチェッカーなどの存在も知らないことも多い。それでもやはりバレる可能性は高い。

かつては、「夏休みの宿題を親に手伝ってもらった子」が数多くいた。小中学校の教員は子どもの普段の文章力、言葉遣いなどを把握しているため、普段書かない文章、使わない言葉遣いから、親に手伝ってもらったことは分かってしまうのだ。

生成AIの出力を自分で書いたように直すのは、小中学生には難しい。多くの場合、ちょっとした点から生成AIを使ったことが分かってしまうというわけだ。

小中学生は基礎学力、文章力や計算力などその他の能力を育てるべきときだ。宿題を子どもに自分でしてほしい保護者は、「AIで書いたか調べるツールもあるし、すぐに先生にバレてしまうよ。自分で書いた方が早いと思う」とアドバイスするのがよさそうだ。



生成AIに代替される仕事が増えてきている

では、高校生や大学生等、生成AIをこっそり使いそうな子どもにはどうアドバイスすればいいのか。

LINEヤフー社では、全従業員に対し、生成AI活用の義務化を発表している。このように、生成AIを活用することは決して悪いことではなく、小中学生のように、作文や読書感想文の構成作り、誤字脱字のチェック、宿題の丸付けなどに活用することは、ありなのだ。

生成AI活用において重要なことは、最終的な人の目でのチェックだ。情報の正誤を確認したり、文章のおかしな点を見つけて自分の文章に書き直すためには、それだけの力量が求められる。

生成AIはあくまでアシスタントなので、最終的には文責である自分が責任を取るべきだ。それができないのであれば、まだ生成AIの利用は早く、先に適切な知識や能力を身に付けるべきということになる。

代替できる仕事は次々と生成AIに取って代わられ、アメリカではすでに大量解雇が進んでいる。学生たちには、生成AIを使いこなすことは難しいこと、悪用は意外と分かってしまうこと、学生のうちから安易に生成AIを使って“チェックする目”を育てられないと将来的に生成AIに取って代わられてしまうことを教えるとよいのではないだろうか。

（高橋 暁子 ： 成蹊大学客員教授／ITジャーナリスト）