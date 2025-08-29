

スマホのバッテリー大容量化が進む（筆者撮影）

今年に入りモバイルバッテリーの火災や爆発といった事故が相次いで報告されている。動画視聴のみならず、AI機能の活用などスマートフォンの利用はますます高度化し、バッテリーの消費量も増加している。その結果多くの利用者がモバイルバッテリーを日常的に携帯するようになったが、それに歩調を合わせるように関連事故も増加傾向にある。

こうした課題の解決策として注目されるのがスマートフォンそのものに搭載されるバッテリー技術の進化だ。海外では、従来比でほぼ倍に近い容量を備えたモデルが次々と登場しており、「モバイルバッテリーが不要になる時代」が現実味を帯びつつある。

従来比6割増、8000mAh超えスマホも

スマートフォンに搭載されるバッテリー容量はほとんどのモデルが5000mAh前後のものを搭載している。スマートフォンの大きさはほぼ同一であり、内部に搭載されるバッテリーの大きさも同様に同じサイズになるからだ。

アップルはバッテリー容量を公開していないが、一番大きなモデル「iPhone 16 Pro Max」は複数の情報から4685mAhと推測されている。5000mAhクラスのバッテリーがあれば、スマートフォンは朝から晩までほぼ約1日使えるといわれてきた。

しかし多くの人がモバイルバッテリーを持ち歩いているのが実情だ。朝の通勤・通学中は動画を視聴し、会社や学校ではAI機能を使い、休み時間にはゲームをプレイ、さらに取引先とのオンライン会議や家族・友人とのビデオチャットなど、スマートフォンを毎日酷使することが当たり前になっている。

そのためこれまでのスマートフォンのバッテリー容量では1日使い続けることが困難になっている。

対策としてスマートフォンバッテリーの急速充電技術も進んでいる。たとえばソフトバンクは「神ジューデン」という名称で、ゼロから100％までの充電速度が35分以内のスマートフォンをラインナップに加えている。しかし外出先ではどこでも充電ができるわけではない。多くのユーザーが求めているのはバッテリー容量の大型化だ。

そのユーザーニーズに応えるように、2025年になると中国で登場した新型スマートフォンのバッテリー容量は、6000mAhクラスが最低ラインになり、7000mAh、さらに8000mAhを搭載したモデルが次々と登場している。ここで「中国だから無理してバッテリー容量を増やしているのではないか」という懐疑的な考えも出てくるだろう。

だが中国メーカーの新型スマートフォンのバッテリーの大容量化はバッテリー技術の進化の結果であり、従来と異なる素材を使ったバッテリーを採用したからだ。

2025年8月末時点で、大手メーカーで最大容量のバッテリーを搭載しているモデルは、オナー（HONOR）社が7月に発売した「X70」だ。バッテリー容量は8300mAhで、従来モデルより66％も多い。画面をつけっぱなしにしても18時間の使用が可能で、ショート動画を見続けても27時間も使える。

さらにバッテリー寿命に関しても6年間、健康的な状態を維持できるという。スマートフォンで動画を見続ける人にとっても魅力的な性能だ。



大手メーカー最大バッテリーを搭載するオナー「X70」（筆者撮影）

普通のスマホサイズで大容量化を実現する技術

これだけ大容量なバッテリーを搭載しながらも「X70」の画面サイズは6.79インチ、本体重量は193g、本体厚みは7.76mmであり、一般的なスマートフォンと変わらない。カメラこそ5000万画素1つと性能を落としているが、動画視聴やゲームを重視するユーザーなら妥協できるだろう。

なおバッテリー容量が高いだけが特徴ではなく、急速充電性能も優れている。USBケーブルを使った有線充電は80W、ワイヤレス充電台を使う無線充電も80Wと高速だ。

オナーはほかにも8000mAhバッテリー搭載の「HONOR Power」を4月に発表しており、スマートフォンバッテリーの高容量化で他社を一歩リードしている。なお同じ中国のビボ（Vivo）社がオナーを追いかけており、8000mAh搭載の「iQOO Z10 Turbo+」、7620mAh搭載の「iQOO Z10 Turbo」「Y300GT」を販売中だ。

これまでも高容量バッテリーを搭載したスマートフォンが無かったわけではない。アウトドア向けのスマートフォンとして強固なボディーの製品がいくつも販売されている。これも主に中国をベースとするメーカーが手掛けており、アマゾンなどECサイトで「タフネススマホ」などのキーワードで検索すれば多数の製品が出てくる。

だがこれらの製品は本体の厚みが1cm以上あるうえに、重量も数百グラムとかなり重い。さらに「いかにもアウトドア風」なデザインのため、ビジネスや日常のシーンでは違和感を覚える外観だ。



アウトドア向けのスマホは1万mAh以上のバッテリー搭載モデルもある（筆者撮影）

これらアウトドア向けスマートフォンは、従来タイプのリチウムイオンバッテリーのサイズを単純に大きくすることで容量を大型化したものだ。一方、オナーやビボのスマートフォンが搭載するバッテリーは、新しい技術を採用したことで大容量化を実現した。それはシリコンカーボンバッテリーの採用だ。

そもそもスマートフォンなどで使われているリチウムイオンバッテリーとは、バッテリー内部の正極（＋）と負極（ー）の間をリチウムのイオンが移動することで電気を蓄えることができる。負極にリチウムイオンを蓄えることで充電できるが、従来のリチウムイオンバッテリーはこの負極にグラファイトを使っていた。

この負極をシリコンカーボン素材にすることで、より多くのリチウムイオンを蓄えることが可能となり、同じサイズのバッテリーでもより多くの電力を供給することが可能になったのだ。かなり簡単な説明だが、バッテリー内部の負極素材を変えることで大容量化が実現できるのである。

もちろん大容量化に際して安全対策も取られている。まずバッテリーは単体ではなく2つに分割し充電時の過熱を低減。専用の充電チップを搭載し充電速度もコントロールしている。また温度センサーも搭載し熱暴走などを防止している。さらにバッテリーの自己診断を行い充電の最適化も行っている。

アップルやサムスンはやらない理由

バッテリーの高容量化では同じく中国のリアルミー（Realme）が1万mAhバッテリーの試作モデルを発表しており、それを超える技術も発表した。1万mAhとなれば従来のスマートフォンのバッテリー容量の倍であり、ハードな使用でも1日以上使うことが可能だろう。

とはいえ今後AI機能を使うことが当たり前になれば、これだけの容量があってもようやく1日使える、という状況になるかもしれない。

さてここまで大容量なバッテリーを搭載するスマートフォンだが、現時点では中国やインドなど一部新興国でしか販売されていない。

たとえばシャオミの「Xiaomi 15 Ultra」は中国では6000mAhのバッテリーを搭載しているが、日本やグローバル市場では5410mAhと使用できる容量が削られている。また透明ボディーが話題のナッシング（Nothing）の「Phone （3）」もシリコンカーボンバッテリーを搭載しながら、インド向けは5500mAh、日本やグローバル向けは5150mAhとなっている。



「Nothing Phone （3）」はシリコンカーボンバッテリーだが容量は抑えられている（筆者撮影）

その理由は技術的に製品化が可能であっても、各国の規制や基準により流通制限があるためだ。たとえばアメリカではリチウムイオンバッテリーの輸送規制において「1セルあたり20Wh以下」であれば簡易包装、簡略化した輸送手続きが可能だ。しかしこれを超えると危険物扱いとなり、当別梱包や書類が必要なだけではなく、数量制限も課せられる。

一般的なスマートフォンのバッテリーは定格電圧が3.7Vであり、これに容量の5000mAhをかけると18.5Whとなり規制値以下となる。グローバル市場向けのスマートフォンのほとんどが5000mAhのバッテリーを搭載しているのはこの理由だ。

このようにアップルの最上位モデルのiPhone 16 Pro Maxが5000mAh以下のバッテリー容量であることも納得がいくだろう。これはサムスンも同様であり1つのモデルを全世界共通仕様で販売するため、この規制のためにバッテリーの高容量化が行えないのだ。

また、もう1つの理由として、シリコンカーボンバッテリーはスマートフォン向けとして商用化の歴史がまだ浅い。劣化や変形などの長期的な信頼性や安全性もまだ未知数であり、積極的に採用しにくいという面もある。超大型バッテリー搭載のiPhoneが登場するにはまだしばらく時間がかかりそうだ。

発火しないバッテリーの開発も進む

リチウムイオンバッテリーは内部に電解液を含む可燃性液体があり、またリチウム自体の化学特性もあり、正しく扱わなくては過熱、短絡、衝撃などによる発火や爆発の危険性を秘めている。そのため代替となるバッテリーの開発も進んでおり、すでに商用化されているものもある。

エレコムが世界で初めて商用化したナトリウムイオンバッテリーは、リチウムより化学的に安定なナトリウムを使うことでより安全かつ広温度に対応している。ただしリチウムイオンバッテリーよりエネルギー密度が低い。そのためスマートフォンに内蔵する小型サイズにするには容量が足りず、現時点ではモバイルバッテリーとして商用化されるにとどまっている。



エレコムの世界初ナトリウムイオンモバイルバッテリー（エレコムより）

同様にリン酸鉄リチウムイオン（LiFePO4）バッテリーも市販化されているが、ナトリウムイオンバッテリー同様にエネルギー密度が低い。そしてこれらのバッテリーはいずれも電解液を使うタイプだ。

これらに対して電解液を使わないバッテリーを固体電池と呼ぶ。固体電池は内部が固体のため、くぎを刺しても発火することはない。そのため衝撃や振動環境下に常にさらされる電気自動車（EV）向けに実用化が進められている。

バッテリーの事故対応の規制強化が予測される

固体電池のスマートフォンへの導入が進めば発火や爆発問題は起きにくくなる。だが固体電池もエネルギー容量の低さとコストの高さから、スマートフォン向けサイズになるにはまだしばらく時間がかかるだろう。とはいえ肌身離さず人間が24時間使い続けるスマートフォンやスマートウォッチなど、ウェアラブルデバイスのバッテリー安全対策は今後重要な課題だ。

しばらくはスマートフォン単体のバッテリー容量の大型化は中国やインドなど一部の国にとどまるだろう。その一方でリチウムイオンバッテリーによる発火・発煙事故への対応として他国でも規制強化が予測される。中国では8月1日から機内持ち込みや国内販売する製品に「3C認証（CCC）」が必須となり、規格外製品の流通・使用が厳しく制限されるようになった。

日本のプラタが発売したゲルポリマー（半固体電池）採用のモバイルバッテリーは、切断しても発火しない構造など、高い安全性を持つ次世代設計を実現している。今後はこうした製品の普及も加速するだろう。スマートフォンがAIツールに進化する今、バッテリー技術の進化は単なる容量・性能だけでなく「安全性」を最重要視する時代に本格的に突入している。

