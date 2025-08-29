ドル円理論価格 1ドル＝147.51円（前日比+0.58円）
ドル円理論価格 1ドル＝147.51円（前日比+0.58円）
割高ゾーン：148.43より上
現値：146.83
割安ゾーン：146.59より下
過去5営業日の理論価格
2025/08/28 146.93
2025/08/27 147.39
2025/08/26 147.66
2025/08/25 147.51
2025/08/22 148.08
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：148.43より上
現値：146.83
割安ゾーン：146.59より下
過去5営業日の理論価格
2025/08/28 146.93
2025/08/27 147.39
2025/08/26 147.66
2025/08/25 147.51
2025/08/22 148.08
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。