女優趣里（34）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、発表した。趣里の第1子妊娠も公表した。それぞれのインスタグラムで、直筆で連名の署名を添えた報告文を投稿した。「2人の間に新しい命も授かることができました」と報告しており、俳優水谷豊（73）と伊藤蘭（70）にとって初孫が誕生する。

趣里は水谷と伊藤夫妻の長女で、1人娘。三山は一部で実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラブルなどが報じられており、当初は5月を予定していた趣里との結婚発表も延期になったとされていた。

三山のトラブルなどを受け、水谷が結婚に反対しているとの報道もあったが、趣里と三山は発表で「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と強調した。「これからも2人で力を合わせて、心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけている。

2人はインスタグラムを同時更新し「皆さん いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました」と報告。「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と説明していた。