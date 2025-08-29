秋の「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は“いも、栗、かぼちゃ”が主役。食べ比べして季節を先取りしてみる？
まだしばらくは暑い日が続きそうですが、9月になると秋の味覚が主役のスイーツが気になりますよね。
「クリスピー・クリーム・ドーナツ」には、“いも、栗、かぼちゃ”が主役の新作ドーナツ3種がお目見え。
9月10日（水）から秋限定で、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で楽しめますよ。
クリスピー・クリーム・ドーナツに味覚の秋が到来
季節限定や店舗限定ドーナツも楽しみな「クリスピー・クリーム・ドーナツ」。
実りの秋に向け“いも、栗、かぼちゃ”を主役に、ほっくりスイートポテト、まろやかなモンブラン、とろけるパンプキンプティングをイメージした、新作ドーナツ3種類が勢ぞろい。
やさしい甘さとほっこりした風味のドーナツで“秋の味覚狩り”が楽しめるそうですよ。
“いも、栗、かぼちゃ”が主役の新作が勢ぞろい
「スイート ポテト タルト」（税込356円）は、おいもの魅力がたっぷり詰まったスイートポテトタルト風ドーナツです。
紫いも風味のコーティングで包んだふわふわドーナツの穴にビスケットを入れて、スイートポテトをイメージしたほっくり甘いクリームを絞り、さつまいもの甘露煮をトッピング。
ほっくりしたおいもに、ビスケットや振りかけたバタークランチがサクサク食感をプラスします。
「モンブラン クリーム」（税込378円）は、栗の甘さがしっかり堪能できる、モンブラン好きにはたまらないドーナツです。
ふわふわのドーナツ生地にミルキーなバニラクリームを絞り、栗の甘さがしっかり感じられるモンブラン風クリームをぐるっと重ねて、粉砂糖＆甘栗かのこをトッピング。
バニラ×モンブラン、ダブルのクリームが混ざり合う、リッチで秋らしさ満点のドーナツですよ。
「キャラメル パンプキン プディング」（税込356円）は、オレンジの見た目が秋らしいパンプキンプティング風ドーナツです。
風味豊かなパンプキンコーティングにキャラメル味のラインを引いて、ちょこんと絞ったバニラクリーム＆かぼちゃの種をトッピング。
ドーナツの中にマイルドな甘さのキャラメルカスタードクリームをとろ〜りと忍ばせた、満足感のある一品なのだとか。
食べ比べて楽しもっ！アソートボックスも同時発売
3種類を全部食べてみたい人には「オータム ボックス」（3個入：税込1058円）がおすすめです。
「オータム ダズン ハーフ」（6個入：税込1706円）は、秋限定の新作ドーナツ3種に、定番の『オリジナル・グレーズド』と『サマー チョコ スプリンクル』をアソート。
ちょっとした手土産や差し入れにも喜ばれそうですね。
ご紹介した秋の味覚ドーナツは、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にて9月10日（水）から販売がスタート。
10月上旬までの販売予定ですが、なくなり次第終了となるので、秋を先取りしたい人はお早めに味わってくださいね。
※表示価格は税込8％のテイクアウト価格です。
※店舗によって価格が異なる場合があります。
※店舗以外の一部小売店や催事は除きます。
クリスピー・クリーム・ドーナツ
https://krispykreme.jp/
参照元：クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 プレスリリース
