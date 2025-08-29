BE:FIRST・RYOKI（三山凌輝）＆趣里、入籍していた 第1子妊娠も発表
【モデルプレス＝2025/08/29】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝／26）と女優の趣里（34）が29日、それぞれ自身のInstagramを更新。結婚と趣里の第1子妊娠を発表した。
【写真】三山凌輝＆趣里の直筆署名入り発表文書
2人は直筆の署名が入った文書にて「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と報告。「2人の間に新しい命も授かることができました」と趣里の妊娠も発表し、「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と経緯を説明した。
「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」とし「これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。
三山は1999年4月26日生まれ、愛知県出身。2021年にオーディション「THE FIRST」を経て結成されたBE:FIRSTのメンバー。俳優としても活躍し、主な出演作は映画「HiGH＆LOW THE WORST X」（2022）やドラマ「往生際の意味を知れ！」（2023）、「生理のおじさんとその娘」（2023）、連続テレビ小説「虎に翼」（2024）など。2025年には自身初の主演映画「誰よりもつよく抱きしめて」が公開された。
趣里は1990年9月21日生まれ、東京都出身。父は俳優の水谷豊、母は元キャンディーズの伊藤蘭。2011年、「3年B組金八先生ファイナル〜『最後の贈る言葉』4時間SP」で女優デビュー。2018年、主演を務めた映画「生きてるだけで、愛。」では、第33回高崎映画祭最優秀主演女優賞、第42回日本アカデミー賞新人俳優賞、おおさかシネマフェスティバル2019主演女優賞を受賞。2023年にはNHK連続テレビ小説「ブギウギ」でヒロインに抜擢され、主題歌も担当した。（modelpress編集部）
