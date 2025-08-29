◆米大リーグ フィリーズ―ブレーブス（２８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンバンクパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２８日（日本時間２９日）、本拠のブレーブス戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場。自身４度目の１試合３本塁打をマークした。

初回の第１打席で７試合ぶりの４６号本塁打を放ち、並んでいたドジャース・大谷翔平を突き放すと、４７号、４８号も連発した。

右足首捻挫と肋骨疲労骨折によるＩＬ（負傷者リスト）から先発ノラが復帰３戦目。１死満塁から押し出しと２点適時打で初回３失点したが、その裏にフ軍打線がいきなり爆発。１死からシュワバーが右翼２階席へ豪快な４６号。飛距離４５０フィート（約１３７・２メートル）の特大の反撃ののろしをあげた。ハーパーも安打で続くと、リアルミュートが１１号２ランを放ってすぐさま同点に追いついた。なお２死一塁でケプラーが１４号２ラン。３発５得点であっという間に逆転し、リードを広げてしまった。

２本目は８−３の４回１死二塁。ブレーブス２番手左腕コックスを相手に、フルカウントから真ん中に入ってきたカーブを右翼ポール際に運んだ。そして４９号は圧巻。タイミングをずらされて外角高めの直球に右手一本で合わせたが、左中間へ飛んだボールは左中間フェンスを越えた。

シュワバーは６月下旬のブレーブス戦から１５カード連続本塁打を放っていたが、前回のナショナルズ４連戦では１本も打てずに記録はストップした。２０２３年の自己記録も一気に更新し、打点はメジャートップで自己記録更新中と２冠に向けてばく進中だ。