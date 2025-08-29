日向坂46「お願いバッハ！」MV公開！全編北海道で撮影

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46が9月17日にリリースする15thシングル「お願いバッハ！」のMVが公開された。

■「NEW CLASSIC」をテーマに、音楽の上でひとつになる19人を描くMV

今作は二期生・金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務め、二期生～四期生までの全19名が参加している。

「NEW CLASSIC」というテーマのもと、音楽の上でひとつになる19人を描いており、強い意志を持って次のステージへ踏み出す、あらたな日向坂46の姿を表現している。

MVは全編北海道で撮影し、間奏でバッハの楽曲「G線上のアリア」が流れるシーンでは、地上に大きく描かれた五線譜の上で、実際にその場面で使用されているピアノ譜面の音符の存在としてメンバーが配置され、金村・小坂のWセンターがその中をすり抜けながら優美にペアダンスをしている姿が印象的だ。MV監督は、三石直和が務めた。

日向坂46は、一期生が全員卒業し、二期生～五期生までの新生・日向坂46として臨む、初めての全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』が決定している。

■リリース情報

2025.08.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「お願いバッハ！」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「お願いバッハ！」

