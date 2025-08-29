ETF売買動向＝29日寄り付き、日経レバの売買代金は146億円と低調 ETF売買動向＝29日寄り付き、日経レバの売買代金は146億円と低調

29日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.0％減の289億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同29.9％減の234億円となっている。



個別ではグローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <2634> 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2563> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> など12銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> が4.36％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.24％高と大幅な上昇。



日経平均株価が121円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金146億7600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均181億6900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が20億9800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億5400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億6900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が6億6000万円の売買代金となっている。



