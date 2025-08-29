元モーニング娘。の保田圭（44）が28日までに自身のブログを更新。お笑い芸人木村祐一（62）とのツーショット写真を公開した。

安田は「昨日の生放送『ふんわり』聞いてくださった皆様 ありがとうございました」とのNHKラジオ「ふんわり」に出演したことを報告した。

続けて「キム兄さんと千葉アナが温かく迎えてくださってリラックスしてモーニング娘。時代のお話を懐かしみながら楽しくお話させて頂きました」と木村とのショットを公開した。

安田は「キム兄さんとは風間トオルさんのお誕生日会の時以来 11年ぶりに再会することができました 久しぶりの再会にウキウキしながらスタジオに向かったのですが…衝撃の事実が発覚」とし「その誕生日会の時にキム兄さんから頂いていたLINEを わたくし…まさかの既読スルーしてしまっていたそうで 大先輩にとんでもない大失態をしてしまっていたことを知ってショックでひっくり返りそうでした キム兄さんすみませんでした」と打ち明け、謝罪を伝えた。

さらに「笑って話してくださる優しい大先輩で良かったですー 千葉アナはモーニング娘。愛をたくさん語ってくださって…すごく嬉しかったです モーニング娘。OGであるということに改めて感謝しましたし すごく嬉しくて、誇らしいです」と喜んだ。