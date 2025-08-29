女優でタレントの吉川ひなの（45）が28日にインスタグラムを更新。愛娘が保育園を辞めたことを打ち明けた。

吉川は「ベビ子（愛娘）はベビ子なりにいっぱい色々考えてる 海がいつでも居場所になってくれるし味方でいてくれるんだよね」とコメントし、愛娘と思われる少女の写真を投稿した。

続けて「ベビ子さん、保育園をやめました 色んな正解があるもんね」と打ち明けた。

吉川は24日の更新で「うちの登園拒否児、まだ4歳だからお話ししてもよくわからなくて登園拒否の本当の理由はわからない」と愛娘が登園拒否をしていることを明かしていた。

この投稿にフォロワーからは「ハワイの方が自由?」「ベビ子ちゃんが幸せなら、それが正解っ」「寄り添えるひなのちゃんを尊敬します」とコメントが寄せられている。

吉川は99年2月、ミュージシャンIZAMと結婚も同年9月に離婚。11年9月、会社経営者男性と再婚を発表。12年3月に第1子女児、18年2月9日に第2子男児、21年6月に第3子女児の出産を報告。昨年11月、インスタグラムで「夫とわたしは、夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と、夫婦関係が新たなステージに突入したと発表した。3月に家族で暮らしていたハワイから日本に帰国し、沖縄で新生活を始めたことを報告していた。