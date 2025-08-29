お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）矢作兼（53）が28日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）とフリーアナウンサー今川菜緒（28）の真剣交際に言及した。

写真週刊誌「フライデー」の公式X（旧ツイッター）や公式サイトなどが28日、2人の熱愛を報じた。

矢作は「リリーね」と切り出し「13歳年下フリーアナと結婚宣言って」と記事の見出しに触れた。小木は「リリーはモテるから。すごいのよ」と反応。

矢作が「これこそ、本当に女遊びはできないね」と言うと、小木も「厳しいね」と同調。そして矢作は「でも（今川は）安心はするよね、こういうことはやりづらくなるよ」と語った。

リリーは、吉本興業でも屈指の“モテ男”として知られる。今川は、リリーの故郷である岡山でアナウンサー業を務めていた時期があり、関係者によると、仕事で一緒になって以降、親密度を深めたという。双方の事務所は「プライベートは本人に任せております」とコメントしている。