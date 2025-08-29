近年、低迷気味の国内男子ツアーだが、型破りの大会で盛り上げているのがISPS（国際スポーツ振興協会）の半田晴久会長（74）だ。

【世界ゴルフ新潮流】ツアーで死人が出る前に「酷暑対策」を講じるべきだ…アマチュアで死亡事案発生、一刻の猶予もない

今月も「ISPS HANDA 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント」（御前水GC）、「ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」（北海道ブルックスCC）と、2週連続の新規大会を北海道で開催し話題を呼んだ。

注目は、ユニークな大会名だ。今回の大会も劇画のタイトルのようで分かりやすい。ネーミングに関して半田会長は、「映画の題名もそうだけど、観客を呼ぶには分かりやすくて、見に行こうという興味を持たせる名前が大切。ゴルフもそれと同じで、なんじゃこりゃ？と注目して足を運んでもらうためには、絶対にまともな名前なんかつけるか、というコンセプトでやってます（笑）」という。

面白がるだけではない。今回の2試合はプロゴルフの本質を突いた企画が目玉だった。ファンはプロに2つの「力」を求め、期待する。ひとつは、「易しいコースセッティングでいくつバーディーが取れて、どのくらいのスコアを出せるのか」という攻撃力。もうひとつは、難しいコースで見せる、プロならではの技と冷静な状況判断だ。アマチュアには到底真似のできない高度な争いを見せようというのが、2大会の趣旨だった。

第1戦は、比嘉一貴と米沢蓮が通算30アンダーで並び、プレーオフとなった。勝った比嘉は2日目に10バーディー、ノーボギーの62をマーク。この日は上位3人だけで28バーディーを獲得した。

2試合目は一転、北海道では小樽CCに次いで2位のコースレート（75.7）を誇る北海道ブルックスCCで行われたが、大会前の雨と酷暑による芝の保護からグリーンを硬くできずに予想外のハイスコア（優勝は通算24アンダー）になってしまったのは残念だった。フェアウエー幅を絞り、ラフも10センチ（実際は6センチ）くらいまで伸ばし、ピン位置も厳しくするなどの工夫をすれば、違った展開になっていたのではないか。

主催者は試合だけでなく更に趣向を凝らす。最終日の試合終了後、両会場の特設野外リングでは大阪プロレスや女子プロレスの試合が行われ、北海道ブルックスでは1000発の花火も打ち上げられ、真夏の夜のカーニバルのようだった。

同主催者による昨年の「欧州・日本どっちが勝つかトーナメント！」（太平洋クラブ御殿場C）も、実物大の恐竜ロボットを16頭配置し、世界的な2大女性アーティストの野外コンサートに1000発の花火と盛りだくさんのサービスだった。

「プロの興行はエンターテインメントでなければならない」というのが半田会長の信念。筆者はいずれの大会も現地取材したが、男子トーナメントのあり方に一石を投じる企画はギャラリーに大好評だった。