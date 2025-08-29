「WANGAN ACTION」の食育プロジェクトで子ども向け夏休みパン教室を開催
三井不動産レジデンシャルはこのほど、「WANGAN ACTIONプロジェクト」の一環として子ども向け企画「tricot.の夏休みパン教室」を8月17日に開催した事を発表した。
「tricot.の夏休みパン教室」
同社では、東京湾岸エリアの活性化を目的に「WANGAN ACTIONプロジェクト」を推進し、食やスポーツ、アート、教育、音楽などの分野において、住民が楽しみを体験・共有できる活動を支援している。
今回実施した企画は、「食」を通じた新たな文化創出やコミュニティ形成の場として始動した食育プロジェクトの初回イベントで、約40人の小学生が参加。
東京の勝どきエリアにて営業するベーカリー「tricot. bakery and cafe」の協力のもと、店舗の看板商品「全粒粉クロワッサン」の生地を使用したパン成型かた発酵、焼きあげまでの体験を提供した。
また、パンの焼き上げ時間には、スコーン作りやパンにまつわる食育クイズも実施している。
パン作り中の子どもたち
食育クイズも楽しんだ
参加者からは、「クロワッサンをまるめる作業が楽しかった」、「スコーンが美味しかったから、家でも作ってみたい」などの感想があがったという。
