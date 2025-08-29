米大リーグ機構（MLB）は26日（日本時間27日）、来季の日程を発表した。

他球団に先駆けてジャイアンツ-ヤンキース戦（サンフランシスコ）が3月25日に初戦を迎え、海外公式戦を除けば史上最速での開幕となる。

これは6月11日に開幕するサッカーW杯（アメリカ、カナダ、メキシコ共催）に配慮したもの。ブルージェイズのトロント（カナダ）、ヤンキースとメッツのニューヨークなど、メジャー13球団の本拠地12都市がW杯の会場と重なるからだ。6月19日には、シアトルスタジアムで米国代表戦が行われるため、同地でのマリナーズ−レッドソックス戦は翌20日にダブルヘッダーが組まれた。W杯の開催地であるレンジャーズのダラス、ロイヤルズのカンザスシティー、フィリーズのフィラデルフィアでは、サッカーの試合を優先して3連戦の途中に1日休養日が設けられた。

さらにW杯決勝（ニュージャージー）が行われる7月19日（キックオフ現地時間15時）とメジャーのプレーボール時刻（未定）が重ならないよう調整するという。

ロス五輪に向けた予行演習

米国のナショナル・パスタイム（国民的娯楽）である野球がサッカーW杯に大幅に譲歩したのは、2028年ロサンゼルス五輪への布石ともっぱらだ。

MLBのロブ・マンフレッド・コミッショナー（C）と大会組織委のケーシー・ワッサーマン会長が意見交換を行うなど、ロス五輪への現役メジャーリーガーの出場に柔軟な姿勢を見せているが、レギュラーシーズンの日程がネックとされてきた。

しかし、ここにきてマンフレッドCも「かなりの（日程）調整が必要になるが、可能ではある」と発言するなど、五輪への全面協力をにおわせている。実際、ロス五輪の野球が行われるのは7月15〜20日のわずか6日間。28年には来季のように開幕を早めたり、ダブルヘッダーを組むなどして、日程を消化するのは決して難しいことではない。来季の日程調整はロス五輪に向けた予行演習とみる向きも少なくない。

ヤンキース・ジャッジ、ドジャース・大谷、フィリーズ・ハーパーらメジャーを代表するスーパースターのロス五輪出場が現実味を帯びてきた。

◇ ◇ ◇

