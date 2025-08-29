インドのモディ首相が実務訪問賓客として今週29〜30日に来日する。29日に石破茂首相と会談し、インドに今後10年間で10兆円の民間投資を行う目標を打ち出す方針。両首脳は、半導体やAI、医薬品といった分野での協力強化のため「経済安全保障イニシアチブ」という新たな枠組みの創設で合意する見通しである。

モディ首相は訪日に先立ち、今月19日、中国の王毅外交部長と会談。モディ首相は王外交部長に「上海協力機構（SCO）首脳会議に出席し、習主席と会談することに非常に期待している」と述べた。さらにモディ首相は「インドと中国はライバルではなくパートナーである」と強調、「双方は交流を強化し、相互理解を深め、協力分野を拡大すべきだ」と語った。

インドのジャイシャンカル外相とロシアのラブロフ外相は8月21日、モスクワで会談し、貿易関係の強化で合意。ロシア産原油購入を巡りインドに高率関税を課すトランプ米政権の影響は見られない。

ジャイシャンカル外相は、両国は第2次世界大戦以降、世界の主要国の中でも最も安定した関係にあるとし「医薬品、農業、繊維などの分野におけるインドの対ロシア輸出拡大は、現在の不均衡の是正に確実に役立つ」との認識を示した。

SCO首脳会議は今月31日から9月1日に中国・天津で開催される。習近平国家主席やプーチン大統領、国連のグテレス事務総長、イランのペゼシュキアン大統領など20人以上の政府首脳や国際組織責任者が出席予定で、天津宣言に署名するもよう。

2025年1〜7月の中国とSCO加盟国との輸出入額は前年同期比3％増の2兆1100億元（約43兆5000億円）に達し、同期の過去最高を更新した。

SCO加盟国は、中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、インド、パキスタン、イラン、ベラルーシ。オブザーバー（モンゴル、アフガニスタン）や、対話パートナー（カンボジア、ネパール、トルコ、カタール、サウジアラビア、エジプトなど）もある。

中国、ロシアは、トランプ米政権の誕生前からBRICS、SCO、「一帯一路」参加国などと新たな経済圏を形成し、欧米から経済的独立を図ろうとしている。

対して、「米国第一」のトランプ米政権は、「ジェノサイド」のイスラエルを支援し、相殺関税を盾に貿易相手国・企業、さらに米企業にも国内投資を促している。

日本はアフリカ、インドへの投資を呼びかけている。世界貿易に「変化のサイン」。アフリカ・インド関連株に動きが起きるだろうか。