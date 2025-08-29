女優の川栄李奈（30）が8月27日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）で“潔癖症エピソード”を明かした。

この日の番組テーマは「潔癖すぎる女が大集合！」。「家以外の洋式便器は使わない」「食品のシェアは恐怖」といったさまざまなジャンルの潔癖症が明かされる中、川栄は「掃除が好きすぎる」「1日に5、6回掃除機かけるんですよ」とぶっちゃけた。「髪の毛とかって絶対落ちるじゃないですか。あと子供の食べかすとか」が気になり、動悸がしてしまうと訴えたのだった。

見事なまでの潔癖ぶりだが、週刊誌芸能記者は、かつての川栄の発言を引き合いに出しつつ「性格の変化のはなはだしさ」をこう強調する。

「川栄さんって以前、トイレは大の時でも手を洗わないと言っていたんですよ！ 2015年に放送された『有吉AKB共和国』（放送終了）に出演した際に、『モノには触れていない』と力説。それどころか『すぐに手を洗うと免疫がつかなくなって体を壊してしまう』なんて珍説を披露していました。それを考えれば、潔癖症への転向はコペルニクス的転回と言えるでしょう」

“宗派変え”にも思える潔癖ぶりだが、医療ライターは川栄が2019年に第1子、23年に第２子を出産している点に着目する。

「出産を機に潔癖になるという女性は多いんです。ネット掲示板にも潔癖症になってしまったという相談の書き込みが多数ある。ただ、番組中の川栄さんは『掃除が好きすぎる』と比較的ポジティブに自身の潔癖ぶりを捉えていました。幼子の健康のために清潔に対する意識が高まるというのは自然な話で、病的なレベルの潔癖症でなければ問題ないでしょう」

「風呂キャンセル界隈」などという“仰天生活スタイル”が話題になる昨今。掃除を楽しんで行っているぶんには何ら問題はないし、それだけ川栄がしっかり“ワーママ”している証か。

◇ ◇ ◇

