1987年の結婚以来、38年にわたって公私ともに支えてきた妻で元女優の志穂美悦子（69）との別居報道があったのが、歌手の長渕剛（68）。志穂美との別居のほか、40歳年下の女性との関係、就任していた長渕の個人事務所「オフィスレン」や権利管理など関連会社の取締役を志穂美が昨年4月に退任していたことなどが、「週刊文春」と「女性セブン」に報じられている。

古希を目前にした夫婦に何があったのか。

「長渕はこれまで国生さゆり、冨永愛など数々の女性と浮名を流してきました。そのたびに志穂美は、“アーティストはさまざまな刺激を受けて、いいものを生み出していくもの”と擁護し、鷹揚に構えていました」（芸能ライター）

1993年、国生との密会報道の際に、自宅前でマスコミに対応した長渕と志穂美は、独特の夫婦関係を見せていた。

《俺らものつくりにね、一般的なあなた方が考える常識なのかモラルなのかわかんないけど、そんなものを振りかざしたってね、俺には通用しねぇんだよ》

《俺らの夫婦関係はうまくいってるんだから、何ら支障はないんだから》

創作のためだと語った長渕に対して、《もう慣れてます》と話した志穂美はこう続けている。

■「いい仕事して、才能を伸ばすことが私の役目」

《結構ゾクゾクしたりするから、いいんじゃない》《情熱が好きで結婚したから、きっといいもの作るし、私はなんというのかな、自由奔放にさせてあげているのがいい仕事ができたりすると思っているから。全然平気。私はプロセスはいいの、どうでも。いい仕事して、才能を伸ばすことが私の役目かなと思うしね》

当時37歳の志穂美の達観ぶりが話題になった。あれから32年、長渕には新たな“パートナー”Aさんとの関係が取り沙汰されている。

「20代半ばの元モデルの女性は長渕と同じ鹿児島出身で、現在、個人事務所の社員を務めています。長渕は自宅を出て、都内のマンションで同棲し、身の回りの世話をするなど、彼女にご執心のようです。これまで長渕のツアーに帯同していた志穂美でしたが、Aさんという存在ができてから『もう来なくていい』と突き放されたそうで、これまで寛容だった志穂美もショックを受けたと報じられています」（スポーツ紙記者）

長渕と結婚後、家庭に入っていた志穂美は孫にも恵まれ、昨年、「鬼無里（きなさ）まり」としてシャンソン歌手デビューしたほか、フラワーアートデザイナーとして活動。結婚生活で修羅場も味わったと語っていた志穂美は長渕との離婚は否定しているが、ついに堪忍袋の緒が切れたのか。

