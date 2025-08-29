俳優の趣里が２９日、インスタグラムで三山凌輝との結婚を発表した。三山もインスタグラムで同じ文書で発表した。趣里は妊娠も公表した。

インスタグラムには「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と切り出し「２人の間に新しい命も授かることができました」と趣里は妊娠していることも公表。

「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」とも伝えている。

趣里は俳優・水谷豊と伊藤蘭を両親に持ち、朝ドラ「ブギウギ」ではヒロインも務めた。三山はＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩとして活動するも、現在は女性トラブルが報じられ活動を休止している。

【以下、全文】

皆様

これからも２人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです。