山里亮太、錚々たるメンバーが名を連ねるランキング入りで喜び「ありがたい」「はしゃぎました」

8月27日深夜放送のTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』にて、南海キャンディーズ・山里亮太が、“好きなラジオパーソナリティーランキング”へのランクインに喜びを明かした。

番組冒頭、山里は、「10位！ありがたいよ」「2025年好きなラジオパーソナリティーランキング芸人編で、わたくしありがたいことに10位いただきまして」「これ入れると思ってなかったから」と切り出した。

さらに、「ありがたいことにね、そうやって選んでいただきまして」「もう、不毛チームなんかもね、喜んで、みんなで“10位”っていうステッカーを作ろうって言って」「やんややんやでね。いろんなことはしゃぎましたけど」「錚々たるメンツが載ってる中でね」と喜びの心境を明かしていた。

なお、今回山里がランクインを果たしたのは、ORICON NEWSによる『2025年 好きなラジオパーソナリティーランキング（芸人編）』。今年新設されたランキングで、オードリーやサンドウィッチマン、バナナマンなど、錚々たるメンバーが名を連ねた。