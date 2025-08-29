江本孟紀氏が語る、「野球部でしごかれた話」を披露するプロ野球OBが後を絶たないワケ
第107回全国高等学校野球選手権大会は、沖縄尚学の初優勝で幕を閉じた。開会式の夕方開催や、岐阜商業の躍進など、話題になったトピックは数多くあった。だが、もっともセンセーショナルだったのは、「広陵の暴力事案」で間違いない。高校野球ファンだけに留まらず、日本中で大きな議論を呼び、今でもなお余波が残っている状況だ。
「昭和の野球部には、確実に“しごきの文化”が存在していました。間違いありません」
こう断言するのは、野球解説者の江本孟紀だ。「理不尽なしごきのある野球部は強豪、ない野球部は弱小である」――このような認識がされていた時代もあったのだという。
「しごきがあってこそ、強豪野球部の象徴である」という時代のなか、学生野球に身を投じた江本に、当時を振り返ってもらいつつ、広陵の一件について所感を語ってもらおう。
◆下級生のとき、しごかれた話はよく見るが…
テレビのバラエティー番組やYouTubeなどで、プロ野球のOBが得意げに「昔の学生野球部の上下関係の話」をする場面は少なくない。
「夜食を必ず作らされて寝る時間がほとんどなかった」
「下級生のときは練習なんてほとんどできなくて、先輩のユニフォームの洗濯やマッサージなんかで時間を使ってばかりだった」
「ちょっとでも粗相があると、『集合』と呼び出されて、説教を食らってしまう」
たいていはこんな話に集約されるものだが、こうした発言を見聞きしたとして、決まってこんな疑問を持つのではないか。
「あなた方が上級生になったときには、下級生たちにはどうしていたの？」
◆再生回数が稼げるから？
実はこの手の話をする人たちに共通するのが、「自分が上級生のときの話はしない」ことである。
「私も聞かれたら答える程度にとどめて、詳しくああなった、こうなったという話は、あえて積極的にはしませんでした。当時は“しごきの文化”が当たり前でしたが、『たかだか1年早く生まれたくらいで、なんであんなに偉そうにしているんだ』と内心ばかばかしいものだと思っていました。野球がうまくなるわけでもないですし。
この手の話をYouTubeで披露するOBたちに共通するのが、『みんなが通ってきた道だから、きっと賛同を得て再生回数が稼げるに違いない』という単純な理由で配信しているんでしょうね」（江本氏、以下同じ）
◆1年間トイレの便座に座れなかった
そうなると気になるのが、「江本の学生時代はどうだったんだ？」ということになる。江本にこの質問をぶつけると、明快にこう答えてくれた。
「中学、高校時代は、下級生のときには上級生にしごかれ、上級生になったら下級生をしごいていましたね」
先輩から叱られる理由として挙げられるのは、「気持ちがたるんでいる」「根性が足りなかった」「気合が入っていない」という抽象的な理由。
当時、スポーツといえば野球を選択する者が圧倒的に多かった。一方で先輩からのしごきが辛くて、野球を辞めていった同級生の部員も数多くいた。
江本はどんな状況にも屈せず野球を続けたのだが、最大の理由は「野球が好きだった」からである。
だが、中学時代に竹バットで尻を思い切り叩かれたときの痛さといったら、何物にも形容しがたいものだった。おかげで尻には常に青あざがある状態で、1年間トイレの便座に座れなかった……という思い出もあるという。
◆“しきたり”を破ることは、断じて許されない
そうして江本が中学3年生に進級したときに、自分がやられたのと同じくらいに下級生をしごいた。
「それまでに先輩にやられてきた恨みを晴らすのではなく、そうしなければならない“しきたり”だったからです。しきたりとは言わば法のようなもので、それを破ることは、断じて許されないのです。もし私がしきたりを無視してしまえば、『1人だけ、後輩にいい顔しようとしやがって』となじられてしまう。しごきが文化として野球部内にはびこっている以上、私1人の力だけで解決できませんでした」
