コヤッキーが迫る「引き寄せの法則」の真実。角由紀子が15年かけて発見した“意識空間”とは？瞑想中毒で「人生バグりかけた」衝撃体験

コヤッキーが迫る「引き寄せの法則」の真実。角由紀子が15年かけて発見した“意識空間”とは？瞑想中毒で「人生バグりかけた」衝撃体験