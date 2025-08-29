¿·º§28ºÐ¸µAKBàÅ·¹ñ¤Î³¤á¤Ç³«Êü¹õ¿åÃå»Ñ¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×
¸µAKB48¤Î²ÃÆ£ÎèÆà¡Ê28¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î³«ÊüÅª¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤Ï¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤Ê³¤....¡×¤È¡¢¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¡¢¡ÈÅ·¹ñ¤Î³¤¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥é¥Ë¥«¥¤¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ò¤È·ëº§¤Ç¤¤ëÃ¶ÆáÍÍ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²ÃÆ£¤ÏAKB48¤Î10´üÀ¸¤Ç¡¢22Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²È»î¸³¤ÎÈþÍÆ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤È¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£