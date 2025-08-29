ドッグランに向かう犬とドッグランから帰る2匹のポメラニアンさんたちのお姿を比較してみたら…。まるで小さな子供のような、尊い光景は記事執筆時点で490万回を超えて表示されており、18万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@mirumo__pon』に投稿されたのは、ポメラニアン「ミルモ」くんと「ポン」くん。この日、大好きなドッグランに出かけられたというミルモくんとポンくん。

ミルモくん（前）とポンくん（後）

行きの車内ではお行儀よくおすわりしつつも、ドッグランに行くこと、これから楽しいことがあるのをしっかりと理解しているようで、ワクワクにあふれたキラキラ眩しい笑顔を浮かべていたのだといいます。

ドッグランへ出発！

小さな子供のような光景に大反響

大はしゃぎ！

しかし、2時間思いっきりドッグランで遊んだ帰りの車内では…。

遊び疲れて…

ぴったりと寄り添いながら、熟睡していたという2匹。

可愛すぎる光景

『たくさん遊んだんだなあ…』『楽しかったんだろうなあ』と、微笑ましさを感じずにはいられない、まるで遊び疲れて電池切れしてしまった小さな子供のような姿は、多くの人々を和ませることとなったのでした。

この投稿には「連れて行き甲斐がありますね」「電池が切れるまで楽しんだんだな」「子供と遊園地に行く時みたい」「かわいいなあ」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し兄弟の日常が大人気

たぬき顔のミルモくんときつね顔のポンくんは、とっても仲の良いポメラニアン兄弟だそう。いつでもどこでも一緒に過ごしているといい、仲が良すぎて飼い主さんがほったらかしにされてしまうことさえあるのだといいます。

仲良し兄弟です！

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすミルモくんとポンくんの姿は、日々ポメラニアンの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mirumo__pon」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。