元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が29日までに自身のインスタグラムを更新。妻でお笑いトリオ「森三中」大島美幸（45）と西武園ゆうえんちを訪れた際の夫婦ショットを披露した。

「昨日は、西武園ゆうえんちに息子笑福と、妻と、笑福の友達家族と行ってきました！！」と書き出すと、園内での自身と大島の夫婦ショットをアップ。

「目的は『ゴジラ ザ ライド』です。ざz 前回は笑福とでしたが。今回、妻も初参戦。ゴジラ ザ ライド、新作になったと。かなり期待値高く」（原文ママ）とし、「乗ったら。今度は海！！！！！！！！！！！！！！！！前回はゴジラＶＳキングギドラでしたが、ゴジラＶＳメカゴジラ！！僕らは海出発の乗り物にのり。今回、ゴジラがめちゃくちゃこわーーーーーーーーーーーーーーーい！！ゴジラにやられるーーーーーーーーー！！！と。思わず家族全員で叫び声。山崎貴監督のこだわりが詰まりまくった今回のゴジラ ザ・ライド。いや、控えめに言っても最高！！夏の終わりのいい思い出が出来たーーーーーーーーー！」と興奮を記した。

さらに「と思ったら・・・ゴジラ終わり、他の乗り物乗ってたら、雷雲が近づいてると。園内でサーカス見て盛り上がってたら

しばらくして雷と共にとんでもない雨です！！やばい！！とてつもないゲリラ豪雨。閉園時間を過ぎても激しい雨。雨の中の西武園の景色も、なんかまたいいなと思ってしまいましたが。閉園時間過ぎて、雨が弱まるまで。西武園のスタッフさんの優しさが身にしみました」と回顧。「本当にありがたいですね。その雨も含めて、いい思い出です！あー、夏が終わるーーーーーーーーーー」と締めくくった。