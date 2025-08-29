¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í½êÂ°5¥¯¥é¥Ö¤¬ËÜÂç²ñ¤Ø¡ª¡¡Éé½ýÌÀ¤±¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÀèÈ¯¤ÇÉüµ¢¡¿ECLÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï
¡¡UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°24»î¹ç¤¬27Æü¤È28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎECLÍ½Áª¤Ï7·î8Æü¤Ë³«Ëë¡£Åö½é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ½Áª¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ñ¥¹¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢CLÍ½ÁªÇÔÂàÁÈ¤ò½ü¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡ËÍ½Áª¤ÎÇÔ¼Ô¡¢¤ª¤è¤Óºòµ¨¤Î½êÂ°¥ê¡¼¥°¤ä¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊECLÍ½Áª¤â¡¢¾¡¼Ô¤¬ËÜÂç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Ì¿¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Éé½ýÌÀ¤±¤ÎMF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬ÀèÈ¯¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥¹¥¿¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢1¡Ý0¤È¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥¹¥¿¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ECL¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡MFº´Ìî³¤½®¤ÈMFÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥ê¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç¤Ïº´Ìî¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬½ª»Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢4¡Ý1¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢5¡Ý3¤Ç¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥ê¤ò²¼¤·¡¢ËÜÂç²ñ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀîùõ¤Ï90Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FWÊ¡ÅÄæÆÀ¸¡¢FWÆâÌî¹ÒÂÀÏº¤ÎÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼2Ì¾¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¤ÏÊ¡ÅÄ¤ÈÆâÌî¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤º¡£¥Á¡¼¥à¤â2¡Ý3¤Ç¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ECL½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡DFËè·§ÚðÌð¤¬¥±¥¬¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤·¤¿AZ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥ì¥Õ¥¹¥¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ë¤Ë4¡Ý1¤È²÷¾¡¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£DF¾®ÎÓÍ§´õ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç1¡Ý1¥É¥í¡¼¡£¾®ÎÓ¤Ï2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢4¡Ý1¤Ç¤ÎECL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½êÂ°¤¹¤ëMFÂçÅçÂóÅÐ¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢FC¥Î¥¢¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡¦¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ËÂ³¤¤¤ÆÇòÀ±¤ò¼ý¤á¡¢ËÜÂç²ñ¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£
ECL¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Î·ë²Ì¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ñ¥¹
RFS¡Ê¥é¥È¥Ó¥¢¡Ë¡¡2¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×¡§2¡Ý3¡Ë¡¡¥Ï¥à¥ë¡¼¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¥º¡Ê¥Þ¥ë¥¿¡Ë
¥ê¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡¡0¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×¡§1¡Ý5¡Ë¡¡¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë
¥ô¥£¥ë¥È¥¥¥¹¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¡Ë¡¡1¡Ý3¡Ê2Àï¹ç·×¡§2¡Ý5¡Ë¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶¥Ö¥ê¥¯¡Ê¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡Ë
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ë¥À¥ó¥¸¥å03¡Ê¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¡0¡Ý1¡Ê2Àï¹ç·×¡§1¡Ý3¡Ë¡¡¥É¥ê¥¿¡Ê¥³¥½¥Ü¡Ë
FC¥Î¥¢¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ë¡¡3¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×¡§7¡Ý3¡Ë¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡¦¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë
¢§¥ê¡¼¥°¥Ñ¥¹
¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¡2¡Ý3¡Ê2Àï¹ç·×¡§2¡Ý3¡Ë¡¡¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¡¡1¡Ý1¡Ê2Àï¹ç·×¡§1¡Ý4¡Ë¡¡¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¥»¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¡¡1¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×¡§2¡Ý3¡Ë¡¡¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë
AEK¥¢¥Æ¥Í¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¡¡2¡Ý0¡Ê2Àï¹ç·×¡§3¡Ý1¡Ë¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
¥¦¥Ë¥ô¥§¥ë¥·¥¿¥Æ¥¢¡¦¥¯¥é¥è¡¼¥ô¥¡¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¡¡3¡Ý1¡Ê2Àï¹ç·×¡§5¡Ý2¡Ë¡¡¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡¦¥Ð¥·¥ã¥¯¥·¥§¥Ò¥ë¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë
¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥¹¥¿¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¡¡0¡Ý0¡Ê2Àï¹ç·×¡§0¡Ý1¡Ë¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Ð¥Ë¡¼¥¯¡¦¥ª¥¹¥È¥é¥ô¥¡¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¡¡0¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×¡§0¡Ý3¡Ë¡¡¥Ä¥§¥ê¥§ ¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë
¥¢¥ë¥À¡¦¥¯¥ë¥¸¥ã¥ê¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ë¡¡1¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×¡§1¡Ý3¡Ë¡¡¥é¥¯¥Õ¡¦¥Á¥§¥ó¥¹¥È¥Û¥ô¥¡¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¡3¡Ý3¡Ê2Àï¹ç·×¡§5¡Ý4¡Ë¡¡¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
AZ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¡4¡Ý1¡Ê2Àï¹ç·×¡§6¡Ý1¡Ë¡¡¥ì¥Õ¥¹¥¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ë
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¡3¡Ý2¡Ê2Àï¹ç·×¡§6¡Ý2¡Ë¡¡¥Ý¥ê¡¼¥·¥ã¡¦¥¸¥È¡¼¥ß¥ë¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë
¥é¥Ô¡¼¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¡¡2¡Ý0¡Ê2Àï¹ç·×¡§3¡Ý2¡Ë¡¡¥¸¥§¡¼¥ëETO¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë
¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡4¡Ý0¡Ê2Àï¹ç·×¡§5¡Ý0¡Ë¡¡¥Í¥Þ¥ó¡¦¥Õ¥í¥É¥Ê¡Ê¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¡Ë
¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¡¡0¡Ý1¡Ê2Àï¹ç·×¡§1¡Ý2¡Ë¡¡¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë
¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡¡0¡Ý0¡Ê2Àï¹ç·×¡§2¡Ý1¡Ë¡¡¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥é¥é¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¡4¡Ý1¡Ê2Àï¹ç·×¡§5¡Ý3¡Ë¡¡¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥ê¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë
¥ê¥¬¡Ê¥é¥È¥Ó¥¢¡Ë¡¡1¡Ý0¡Ê2Àï¹ç·×¡§1¡Ý2¡Ë¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¡¡
CFR¥¯¥ë¥¸¥å¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¡¡1¡Ý0¡Ê2Àï¹ç·×¡§3¡Ý7¡Ë¡¡BK¥Ø¥Ã¥±¥ó¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¥ª¥â¥Ë¥¢¡¦¥Ë¥³¥·¥¢¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¡¡1¡Ý0¡Ê2Àï¹ç·×¡§2¡Ý2¡¿PK¡§5¡Ý4¡Ë¡¡¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ù¥ë¥¬¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë
