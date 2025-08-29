「急過ぎるイメチェン！」益若つばさ、髪をばっさりカット！ 「NEW益若…可愛いに決まってるじゃん」
モデルの益若つばささんは8月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。
この投稿をタレントの鈴木奈々さんは「イメチェンめちゃめちゃ可愛すぎます」と絶賛。ほかにも、ファンから「NEW益若…可愛いに決まってるじゃん！」「うわっ今回も急過ぎるイメチェン！」「大人っぽさが増してて良い感じ」「めっちゃイケてる」などの声が寄せられました。
【写真】ばっさりと髪をカットした益若つばさ
鈴木奈々さんも絶賛益若さんは「秋に向けてブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン！ 髪の毛切りました！」とつづり、12枚の写真を投稿。「カットがハッシュカットで、長さはショートから伸びかけみたいなミディアムレイヤーです！」と、大胆にカットしたように見える新しいヘアスタイルについて説明しています。とても39歳には見えない若々しい美貌です。
ロングヘアだった益若さん25日の投稿までは、ウェーブのかかったロングヘアだった益若さん。ガーリーな雰囲気のロングヘアと、女性らしさの中にメンズライクな軽やかさを取り入れた今回のミディアムヘア、どちらもとても似合っています。気になった人は、ぜひ見比べてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)