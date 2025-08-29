ラクティブエア スタンダードモデル（EC-FR9-B）

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にシャープのサイクロン式掃除機が追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、コードレススティック掃除機「クティブエア」のスタンダードモデル（EC-FR9-B）/ハイパワーモデル（EC-HR8-B）とキャニスター掃除機「EC-MS330-N」が対象になっており、お買い得価格で購入できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ラクティブエア

スタンダードモデル（EC-FR9-B）

1.2Kgの軽量ボディに加え、重心バランスがよく軸がブレにくい本体と、小回りがきく吸込口で快適に掃除ができる。最長約45分運転できる着脱式バッテリーを搭載している。

ハイパワーモデル（EC-HR8-B）

強力吸引で1.5Kgの軽量ボディを実現。バッテリー1個で最長約90分運転できる（強モードでも約14分の運転が可能）。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか100分で充電できる。

シャープ 掃除機 EC-MS330-N

髪の毛のからみにくいブラシを採用した、軽量パワフルなサイクロン掃除機。本体2.4kgの軽量設計に加え、スリムな本体と大きい車輪で狭い場所もスイスイ移動する。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができる。