

菜々緒、ヒコロヒー

菜々緒、ヒコロヒーが28日、都内で行われた『女性活躍推進法成立から丸10年 BeliEVE カンファレンス』に登壇した。

エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」が、女性活躍推進法の成立から10年を迎えるにあたって開催。EVEアンバサダー・菜々緒と、９月１日にローンチするメンタリングサービス「BeliEVE Mentoring Door」のサポーター、ヒコロヒーが「誰かに相談することの大切さ」をテーマに語った。

司会者から「男性・女性に問わずいろんな方からの支持が厚く、頼りたい存在、姉御的な存在。相談されることも多いと思いますが…」と紹介され照れる２人。

相談を受ける時に気をつけていることとして、菜々緒は「人それぞれ価値観や感じ方は違うので、相手のやり方に寄り添うつつ『自分はこうだったよ』という事に意識しています」とし、ヒコロヒーは「悩みを相談されるという意識はなくて、自分が言われて嫌なこと、『それさ絶対にこうしなよ』という鬱陶しい感じはしないようにしています」と明かした。

この日は実際によくある女性のキャリアについてのお悩みについて、自身の考えをもとにアドバイスした。そのうち、「同僚がどんどん昇進して焦ります」という悩みに、菜々緒は「比較は不幸の始まり」とフリップに書いた。「人それぞれ価値観も才能もポテンシャルも違うのに誰かと比較すること自体がナンセンス。どんなことがあっても比較をすることをやめるのが大事だと思います」

「あせらず自分比でよし」と書いたヒコロヒー。「私自身、人と比べてどうのこうのに興味がなくて、自分がやっていることに集中していればそれでいいじゃないかなって。自分が昇進したいなら自分がやりたいことに集中することだけで良いと思います。比べて良いことはないかと思います」

これらの回答に、司会者から「格言のような回答で、語録にまとめたいですね」と言われ、照れる２人。「また調子いいこといって〜」と笑顔を見せるヒコロヒーだった。