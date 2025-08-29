ナーフ スーパーソーカー メガダンク・フィル ウォーターブラスター

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」で、水鉄砲各種が値引きされている。

セールでは、ASUYAの電動ウォーターガン「ASW-500」やナーフのウォーターブラスター「スーパーソーカー」各種、Skirfyの電動ウォーターガン各種などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ASUYA ASW-500

JUSB Type-Cでの充電に対応した電動ウォーターガン。フラッシュ機能搭載で発射時に銃口のLEDが発光する機能を備える。弾倉型のバッテリーは着脱式で別売りの予備バッテリーを用意すればワンタッチで交換できる。

ナーフ スーパーソーカー メガダンク・フィル ウォーターブラスター

タンクを水にダンクするだけで給水できる、ナーフの水鉄砲。容量1005mlのインスタント給水タンクを装備しており、水に浸すと超高速給水ですぐに水遊びが楽しめる。ブラスターのハンドルを前後に動かすと水を発射できる。

Skirfy 電動ウォーターガン

自動/手動給水に対応したSkirfyの電動ウォーターガン。タンク容量は280mlだが、上部の給水口にペットボトルを装着でき、増設タンクとして扱うことができる。銃身側面にはLEDを備え、5色に発光する。