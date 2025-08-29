新型「2008」は48Vマイルドハイブリッドを搭載

プジョー2008 GTハイブリッド｜Peugeot 2008 GT Hybrid

プジョー2008は、日本の街中でも扱いやすいコンパクトなボディサイズのSUVで、取り回しの良さとSUVならではの力強さを両立。ブランドの独創的なデザイン、最新世代の3D i-Cockpit、そして充実した先進運転支援システムを備え、運転の楽しみや所有する歓びを満たす付加価値により、幅広いユーザーから人気を集めているモデルだ。プジョーの最新デザインとテクノロジーを凝縮した一台として、サイズ以上の存在感を放っている。

このたび新たに登場した「2008 GTハイブリッド」は、新開発のハイブリッドシステムを搭載し、WLTCモードで21.5 km/Lという優れた燃費性能を誇る。従来のディーゼルモデルより8万3000円手が届きやすい車両価格も魅力だ。

パワートレインは48Vマイルドハイブリッドシステムで、136ps/230Nmを発する1.2L直列3気筒ガソリンターボエンジンに、15kW（20ps）/51Nmのモーターと6速DCTを組み合わせ、システム総合で145psを発揮する。バッテリー容量は0.9kWhだ。

プジョー2008 GTハイブリッド｜Peugeot 2008 GT Hybrid

電動モーターのアシストにより、発進停止時の振動が抑制され、低速からの力強いトルクの立ち上がりとともにスムーズで心地よい加速が味わえる。また、走行状況によって、車速約30 km/hまで電気による走行が可能だ。信号待ちの多い市街地走行では、1時間あたり約50% はエンジンを使用しない状態となり、実用燃費を飛躍的に向上させる。

ボディカラーは「オブセッションブルー」「オケナイトホワイト」「エリクサーレッド」「ペルラネラブラック」の4色が設定された。

この2008 GTハイブリッド（税込419万円）の登場により、2008は1.2Lガソリンターボ車の「2008 GT（税込401万2000円）」、1.5Lディーゼルターボ車の「2008 GT BlueHDi（税込427万3000円）」と合わせて3タイプのパワートレインから選べるようになった。

SPECIFICATIONS

プジョー2008 GTハイブリッド｜Peugeot 2008 GT Hybrid

ボディサイズ：全長4305×全幅1770×全高1580mm

ホイールベース：2610mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：1330kg

総排気量：1199cc

エンジン：直列3気筒ガソリンターボ

最高出力：100kW（136ps）/5500rpm

最大トルク：230Nm（23.5kgf-m）/1750rpm

モーター最高出力：15kW（20ps）/4264rpm

モーター最大トルク：51Nm（5.2kgf-m）/750-2499rpm

システム最高出力：107kW（145psm）

バッテリー容量：0.9kWh

トランスミッション：6速DCT

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：21.5km/L