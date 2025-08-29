PEACH JOHN人気「巨匠のブラ」シリーズに新作＆復活カラー登場

アートとランジェリーが融合した、PEACH JOHNの人気シリーズ「巨匠のブラ」。名画を身にまとうような贅沢なデザインは、発売のたびに話題を呼んできました。2025年8月、新作にはゴッホの《星月夜》と国宝『鳥獣人物戯画』をモチーフにしたブラが登場。さらに復活を望む声が多かった《風神雷神図屏風》のデザインがゴールドで再登場し、シリーズ初のノンワイヤーブラやシアートップスも仲間入り。芸術を肌で感じる特別なコレクションです。

ゴッホと鳥獣戯画がランジェリーに

ゴッホスターリー

鳥獣戯画キナリ

新作は、世界的に有名なゴッホの《星月夜》と、京都・高山寺に伝わる国宝『鳥獣人物戯画』をモチーフにしたデザイン。

ゴッホ作品特有のうねる筆使いは刺しゅうで表現され、アシンメトリーなカップが印象的。

鳥獣戯画では、動物たちのユーモラスな姿を繊細なレースに落とし込み、可愛らしさと上品さを兼ね備えています。

復活「風神雷神ゴールド」と新ライン

風神雷神ゴールド

人気を集めた「風神雷神ゴールド」が待望の復活。金屏風をイメージした華やかなチュール地に、風神と雷神を大胆に刺しゅう。

巨匠のノンワイヤーブラ

さらにシリーズ初の「巨匠のノンワイヤーブラ」が登場し、リラックス感のある着け心地とアートを同時に楽しめます。

巨匠のシアートップス

また「巨匠のシアートップス」も加わり、透け感を活かしたレイヤードコーデが楽しめるのも魅力です。

商品ラインナップと詳細

「巨匠のブラ」ゴッホスターリー／鳥獣戯画キナリ／風神雷神ゴールド

価格：4,500円

サイズ：B～Fカップ・UB65/70/75

「巨匠のショーツ」

価格：各2,100円

サイズ：S／M／L

「巨匠のソング」

価格：各2,100円

サイズ：S・M／M・L

「巨匠のノンワイヤーブラ」

価格：3,800円

サイズ：S／M／L （カラー：ゴッホスターリー／鳥獣戯画キナリ／風神雷神ゴールド）

「巨匠のシアートップス」

価格：3,800円

サイズ：ワンサイズ（カラー：ゴッホスターリー／鳥獣戯画キナリ／風神雷神ゴールド）

芸術を纏う、日常を彩るランジェリー

PEACH JOHN「巨匠のブラ」シリーズは、芸術作品をランジェリーへと昇華させた唯一無二のコレクション。

名画の美しさを身にまとうことで、特別な気分に包まれるはずです。復活アイテムも含め、充実のラインナップで今だけのアートな着こなしを楽しめるのは嬉しいポイント。

毎日を彩るランジェリー選びに、芸術的な一枚を取り入れてみてはいかがでしょうか♪