【 趣里 】 結婚を発表 お相手は三山凌輝さん 「2人の間に新しい命も授かることができました」
俳優の趣里さんが自身のインスタグラムで、三山凌輝さん（BE:FIRST）との結婚を発表しました。
【写真を見る】【 趣里 】 結婚を発表 お相手は三山凌輝さん 「2人の間に新しい命も授かることができました」
インスタグラムで、趣里さんは、三山凌輝さんとの直筆の署名入りで「いつも応援していただきありがとうございます。 この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。」と、報告。
続けて「2人の間に新しい命も授かることができました。」と、明かしました。
そして「何よりも無事に第一子が誕生してから、 皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました。」と、綴りました。
インスタグラムでは「これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。 温かく見守っていただけたら幸いです。」と、呼びかけています。
【 趣里さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
Hometown：東京都
Birthday：1990/09/21
Blood：O
【 三山凌輝さん プロフィール 】
生年月日：1999年4月26日
身長：177cm
【担当：芸能情報ステーション】