NY¥À¥¦»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡4Ëü5636¥É¥ë90¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú½ªÎ»¡¡GDP¾åÊý½¤Àµ¤Ê¤É¼õ¤±Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤Ë
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï28Æü¡¢¾®Éý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆAI´ØÏ¢¤Î³ô¼°¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îº£Ç¯4·î¤«¤é6·î´ü¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î²þÄêÃÍ¤¬¡¢Â®ÊóÃÍ¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¡¢71¥É¥ë67¥»¥ó¥È¹â¤¤¡¢4Ëü5636¥É¥ë90¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï22Æü¤Ë¡¢¤ª¤è¤½8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
