¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Öe-SNEAKER¡×È¯Çä! ¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ËÇ¼ÆÀ¡¢¤Ç¤âÇä¤ì¤ë?
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¿·¤¿¤ÊÊâ¹ÔÎÎ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Öe-SNEAKER¡×(e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹Åª¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ê4ÎØ¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï41.8Ëü±ß¡£ÈÎÇäÌÜÉ¸¤ÏÇ¯´Ö500Âæ¤À¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÀÈ¼å²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¾è¤êÊª¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÇä¤ì¤ë? ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬8·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Êâ¹ÔÎÎ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Öe-SNEAKER¡×(e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼)¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢³«È¯¿Ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿
e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¾è¤êÊª?
e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÏÅÅµ¤¤Ç(¤æ¤Ã¤¯¤ê)Áö¤ë¾è¤êÊª¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¡×¤À¡£¥Ï¥ó¥É¥ë±¦Â¦¤Î»ý¤Á¼êÉôÊ¬(¥¢¥¯¥»¥ë¥°¥ê¥Ã¥×)¤ò¤Ò¤Í¤ì¤ÐÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï6km/h¤Ç¡¢´ðËÜ¤ÏÊâÆ»¤òÁö¤ë¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï12km¡£¾è¤ë¤Î¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Çã¤¦¤Î¤ËÃó¼Ö¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹1,130mm¡ßÁ´Éý645mm¡ßÁ´¹â985mm¡£ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£¥·¡¼¥È¤Î¹â¤µ¤Ï3ÃÊ³¬(700mm/630mm/555mm)¤ÇÊÑ¹¹²ÄÇ½
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÏÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ(Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî)¤Ë¡Öe-SNEAKER¡×150Âæ¤òÄó¶¡¤·¡¢Êâ¼Öº®¹ç¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¤ò¼Â»ÜÃæ¡£²ñ¾ì¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï?
¤«¤Ê¤ê¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ÏÉÔ²Ä·ç¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶áµ÷Î¥°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥¿¥¤¥ä¤Ï»ÍÎØ¤È¤â¥¨¥¢¡¼¥¿¥¤¥ä¤òºÎÍÑ¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¹½Â¤¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï8¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·Â¥¿¥¤¥ä¡£ºÇÂç7.5cm¤ÎÃÊº¹(½õÁö¤¢¤ê¤Î¾ì¹ç)¤äºÇÂç10cm¤Î¹Â¤Î¾è¤ê±Û¤¨¤¬²ÄÇ½¤À
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡¦¾®·¿¼Ö¤¬Ãæ¿´¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÁØ¡×¤âÂ¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÇã¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÇÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ëËÌÌî·ÃËÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÁØ¸þ¤±¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ë¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌµÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê1Âæ¤È¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Î»þÂ®6km/h¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¤òÌá¤¹¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ºÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëº¸Â¦¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥ì¥Ð¡¼¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë»È¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À
ºäÆ»¤äÀû²ó»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¸ºÂ®¤¹¤ëÂ®ÅÙÍÞÀ©µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£·¹¼Ð¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐºä¡¢¹ßºä¡¢º¸±¦¤Î·¹¼Ð¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢µÞ¤ÊºäÆ»¤ä¼ÐÌÌ¤Ç¤Ï·Ù¹ð¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È·ÙÊó²»¤ÇÃÎ¤é¤»¤ëµÞ¼ÐÌÌ¸¡ÃÎµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¸åÂà¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£¸åÂàÁö¹Ô»þ¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¸åÂà¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤ë
Ã¦Ãå¼°¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï2.5kg¤È·ÚÎÌ¡£ÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑ½¼ÅÅ´ï(AC100V)¤ËÀÜÂ³¤·¡¢²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½2.5»þ´Ö
¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤Ï?
e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼È¯Çä¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Çe¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÇä¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ö¶ÈÀ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¼ê¤Î¾è¤êÊª¤Î»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«?
ËÌÌî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¡×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï²ð¸îÊÝ¸±Ë¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2000Ç¯¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ÇÇ¯´Ö3ËüÂæ¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏWHILL¤Î»²Æþ¤Ë¤è¤ê¼ã´³¤ÎÀ¹¤êÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁê»¦¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö3ËüÂæ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£25Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹âÎð²½Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤À¡£
e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¾âÆ²¿®¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¥«¡¼Ê¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¡ØºÇ¾®Ã±°Ì¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù¤ò·Ç¤²¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï»ÈÌ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤»Ô¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ï¡Ø¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡Ù¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÎÊý¤¬¼´¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐºÎ»»À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤Ï?
e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼È¯Çä¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Çe¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÇä¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ö¶ÈÀ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¼ê¤Î¾è¤êÊª¤Î»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«?
ËÌÌî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¡×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï²ð¸îÊÝ¸±Ë¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2000Ç¯¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ÇÇ¯´Ö3ËüÂæ¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏWHILL¤Î»²Æþ¤Ë¤è¤ê¼ã´³¤ÎÀ¹¤êÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁê»¦¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö3ËüÂæ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£25Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹âÎð²½Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤À¡£
e¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¾âÆ²¿®¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¥«¡¼Ê¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¡ØºÇ¾®Ã±°Ì¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù¤ò·Ç¤²¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï»ÈÌ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤»Ô¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ï¡Ø¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡Ù¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÎÊý¤¬¼´¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐºÎ»»À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£