日産「新型GT-R」どうなる？ 1300馬力超え「スーパーカー」に!? 高性能4WDも搭載？ CEOが「将来再び姿を表す」と明言

新型GT-Rどうなる？

日産は2025年8月26日、2007年から18年にわたり生産してきた「GT-R（R35型）」の生産が終了したことを発表し、最終生産車のオフライン式を栃木工場で実施しました。

同式典では、GT-Rに携わった日産の担当者らが登壇したほか、CEOのイヴァン・エスピノーサ氏のビデオレターが公開されました。

【画像】超カッコいい！ これが日産「新型GT-R!?」です！ 画像で見る（54枚）

そこでは、“次のGT-R”についてもコメントがありました。

新型GT-Rはどうなる？

GT-Rは2007年に、「誰でも、どこでも、どんな時でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」というコンセプトを具現化した新次元のマルチパフォーマンス・スーパーカーとして誕生しました。

ドイツのニュルブルクリンクサーキットで当時の量産車による世界最高峰のタイムを刻む超高性能に加えて、雨や雪の路面状況さえも運転を楽しむためのスポーツフィールドに変えてしまう走破性と、市街地で提供される快適な走りなど、あらゆるドライバーがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを楽しむことを可能に。

強大なパワーを発揮する3.8リッターV型6気筒ツインターボ「VR38DETT」エンジンを搭載したほか、緻密な制御により卓越した安定性を実現する「ATTESA E-TS」全輪駆動システムや、革新的な空力設計などにより、GT-Rは公道でもサーキットでも刺激的なドライビング体験を提供し続けてきました。

最後に販売されていたのは、2度のマイナーチェンジを経て誕生した2023年に発表された“後期モデル”で、フロントバンパーとリアバンパー、リアウイングに空力性能を向上させる新たなデザインを採用し、空気抵抗を増やさずにダウンフォースを増加。タイヤの接地性やハンドリング性能も高めることで、洗練された乗り味を実現しました。

また、最高出力や最大トルクなどのパフォーマンスを維持しながらも、走行時の不要なノイズと振動を低減する新車外騒音規制対応の新構造マフラーを新たに開発。綿密に調律された感性に響く、迫力あるGT-Rサウンドを感じられるモデルとなっています。

そんな後期型GT-Rも、2025年8月26日についに生産終了となり、18年の歴史に幕をおろしました。

そこで気になるのが“次期型GT-R”についてですが、前述の最終生産車のオフライン式でCEOイヴァン エスピノーサ氏をはじめとする各担当者は以下のようにコメントしています。

まず、GT-Rの開発に携わり、ブランドアンバサダーとして活躍する田村宏志氏は、「本日は発表しませんが」と強調したうえで、「次のGT-Rはしっかりと考えてます」とコメント。

また、同じくGT-Rの開発に携わった車両計画・車両要素技術開発本部 シャシ開発部 シャシーシステム開発グループ主担 松本光貴氏は「いま日産は非常に大変な状況なので、次期型がどうこう言える立場にないと思いますが、いつかこのDNAを受け継いだ次の世代が、“復活させてくれる”と信じています。その時は皆様、ご協力・ご支援よろしくお願いします。」

最後にエスピノーサ氏は、次のようにコメントしました。

「GT-Rファンの皆さま、これはGT-Rとの永遠の別れではありません。GT-Rを復活させることが我々の目標です。皆さんの期待値が高いことは承知しております。どのクルマでもGT-Rを名乗れるわけではありません。真に特別なモデルにこそふさわしい名であり、R35はその基準を大きく引き上げました。次のGT-Rについて現時点で確定したことはありませんが、GT-Rは進化を遂げ将来再び姿を表します。その日まで辛抱強くお待ち下さい」

※ ※ ※

式典に携わった重役たちが、口々に“次のGT-Rはある”と明言したと言っても過言ではありませんが、“真に特別なモデル”とは一体どのようなモデルになるのでしょうか。

今わかっている情報は、何一つありませんが、次期型GT-Rを示唆するとして直近までその名前が上がっていたのは、2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」で、公開されていた「ニッサン ハイパーフォース」です。

そのシルエットや、象徴的な丸型4灯テールランプなど、デザインの随所に、GT-Rの存在を感じられるモデルで、パワートレインには、最高出力1000kW（約1360PS）のモーターを搭載するBEV（バッテリーEV）です。

駆動方式には、日産の電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」の進化形が採用されるとされ、異次元のコーナリング性能の実現が目指されています。

日産はこのハイパーフォースについて、日産は特定の既存車種の後継モデルとは明言していませんが、前述の通りGT-Rを感じるモデルとなっており、多くの期待が寄せられています。

今秋には「ジャパンモビリティショー2025」も開催される予定なので、日産がハイパーフォースの進化版…次期型GT-Rを示唆するモデルを提案してくれることに、期待が高まります。