¹¾¸ÍÊ¸³Ø¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¼Â¤ÏÃËÆ±»Î¤Î¶î¤±Íî¤Á¤â¤Î¡©¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤äÆâÍÆ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð

Ìï¼¡¤µ¤ó¤È´îÂ¿¤µ¤ó¤¬¤ª°ËÀª»²¤ê¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿´î·à¤ò·«¤ê¹¤²¡Ä¡Ä¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤È¸À¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¹¾¸Í¤Î¿ÀÅÄÈ¬ÃúËÙ¡Ê¤«¤ó¤À¤Ï¤Ã¤Á¤ç¤¦¤Ü¤ê¡£²Í¶õ¤ÎÃÏÌ¾¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÌï¼¡¤µ¤ó¤³¤ÈÆÊÌÌ²°Ìï¼¡ÏºÊ¼±Ò¡Ê¤È¤Á¤á¤ó¤ä ¤ä¤¸¤í¤Ù¤ñ¡Ë¤È¡¢´îÂ¿¤µ¤ó¤³¤Èµï¸õ¤Î´îÂ¿È¬¡Ê¤¤¿¤Ï¤Á¡Ë¤¬¡¢³«±¿µ§´ê¤Ç¤ª°ËÀª»²¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Æ»¤ò¹¾¸Í¤«¤é°ËÀª¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµþÅÔ¡¦Âçºä¤Ø¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯½ä¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Â³ÊÔ¡ØÂ³É¨·ªÌÓ¡Ù¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¾¤Ø¡¢»¾´ô¤Î¶âÈæÍåÍÍ¤ä°Â·Ý¤ÎµÜÅç¤ò½ä¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢º£ÅÙ¤ÏÌÚÁ¾Ï©¤òÅì¤Ë¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®½£¤ÎÁ±¸÷»û¤ä¾å½£¤ÎÁðÄÅ²¹Àô¤ò½ä¤Ã¤¿µó¶ç¡¢¹¾¸Í¤ØÌá¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Ï´°·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µýÏÂ2Ç¯¡Ê1802Ç¯¡Ë¤«¤éÊ¸À¯5Ç¯¡Ê1822Ç¯¡Ë¤Î20Ç¯´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Â¼ÅÄ²°¼¡ÏºÊ¼±Ò¤äÀ¾Â¼²°Í¿È¬¡¢¿¹²°¼£Ê¼±Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ëËÜ²°¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìï¼¡¡õ´îÂ¿¥³¥ó¥Ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ È¯Ã¼¡Ù¤è¤ê¡¢Ìï¼¡ÏºÊ¼±Ò¡Ê±¦¡Ë¤È´îÂ¿È¬¡£
Ìï¼¡ÏºÊ¼±Ò¡Ê¤ä¤¸¤í¤Ù¤ñ¡Ë
²°¹æ¤ÏÆÊÌÌ²°¡£¹¾¸Í¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç50ºÐ¡ÊËþ49ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¸µ¤Ï½Ù²Ï¹ñÉÜÃæ¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë¤ÎÍµÊ¡¤Ê¾¦²È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÆ¢¤¬²á¤®¤Æ¼Ú¶â¤¬¤«¤µ¤ß¡¢¹¾¸Í¤ØÌëÆ¨¤²¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ú¶â¤Ï¡¡ÉÙ»Î¤Î»³¤Û¤É¡¡¤¢¤ë¸Î¤Ë
¤½¤³¤ÇÌëÆ¨¤ò¡¡½Ù²Ï¼Ô¡Ê¤¹¤ë¤¬¤â¤Î¡Ë¤«¤Ê
¡Ú²Î°Õ¡ÛÉÙ»Î»³¤Û¤É¤Î¼Ú¶â¤ò¤³¤µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌëÆ¨¤²¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤À¤è¡¢»ä¤Ï¡£
¤½¤ó¤ÊÌï¼¡ÏºÊ¼±Ò¤ÎÀ³Ê¤Ï²¼ÉÊ¤Ç·Ú¡¹¤·¤¯¡¢ºî¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤Î¤é¤¯¤é¼Ô¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¤ª¤ä¤¸¡×¤Ê¤É¤È»¶¡¹¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡Ö¿È¤ò¿©¤¦·Ý¤¬¿È¤ò½õ¤¯¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤Ë¹ª¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â¤¤³Ø¼±¤ä¶µÍÜ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´îÂ¿È¬¡Ê¤¤¿¤Ï¤Á¡£ËÌÈ¬¤È¤â¡Ë
Ìï¼¡ÏºÊ¼±Ò¤Î¸µ¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Àµï¸õ¡£¹¾¸Í¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç30ºÐ¡ÊËþ29ºÐ¡Ë¡¢Ìï¼¡ÏºÊ¼±Ò¤È¤Ï¿Æ»Ò¤Û¤É¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ç¤¹¡£
¸µ¤Ï±¢´Ö¡ÊÃË¾«¡Ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìï¼¡ÏºÊ¼±Ò¤È¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î´Ø·¸¡£Ìï¼¡ÏºÊ¼±Ò¤È°ì½ï¤Ë¶î¤±Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¹¾¸Í¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤«¤é¤Ï¾¦²È¤Î»ÈÍÑ¿Í¤È¤·¤ÆÊô¸ø¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Å¹¤Î¥«¥Í¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤À¾å¤Ë½÷¾¤µ¤ó¤Ø¸À¤¤´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿§ÃË¡Ê¼«¾Î¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ñ¤ò»î¤ß¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤Õ¤ó¤É¤·¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥É¥¸¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¼ê¤Ì¤°¤¤¤È¡¡»×¤¦¤Æ¤«¤Ö¤ë¡¡¤Õ¤ó¤É¤·¤Ï
¤µ¤Æ¤³¤½ÃÑ¤ò¡¡¤µ¤é¤·¤Ê¤ê¤±¤ê
¡Ú²Î°Õ¡Û¼ê¤Ì¤°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»¯¡Ê¤µ¤é¤·¡Ë¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ÃÑ¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤Þ¤¡¡¢¤³¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬Î¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤ÎÎ¹Äø
¾®ÅÄ¸¶½É¤Ë¤Æ¡£¸Þ±¦±ÒÌçÉ÷Ï¤¤ÇÂçÁû¤®¡£¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ·ªÌÓÌï¼¡ÇÏ¡×¤è¤ê
Ìï¼¡´îÂ¿¥³¥ó¥Ó¤¬¹¾¸Í¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢°ËÀª»²¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¹Äø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÆüÌÜ¡¡¹¾¸ÍÉÊÀî¡Á¸ÍÄÍ¡ÊÌó35¥¥í¡Ë2ÆüÌÜ¡¡¸ÍÄÍ¡Á¾®ÅÄ¸¶¡ÊÌó41¥¥í¡Ë3ÆüÌÜ¡¡¾®ÅÄ¸¶¡Á»°Åç¡ÊÌó34¥¥í¡Ë4ÆüÌÜ¡¡»°Åç¡Á³÷¸¶¡ÊÌó30¥¥í¡Ë5ÆüÌÜ¡¡³÷¸¶¡ÁÉÜÃæ¡ÊÌó30¥¥í¡Ë6ÆüÌÜ¡¡ÉÜÃæ¡Á²¬Éô¡ÊÌó13¥¥í¡Ë7ÆüÌÜ¡¡²¬Éô¡ÁÆüºä¡ÊÌó27¥¥í¡Ë8ÆüÌÜ¡¡Æüºä¡ÁÉÍ¾¾¡ÊÌó38¥¥í¡Ë9ÆüÌÜ¡¡ÉÍ¾¾¡ÁÀÖºä¡ÊÌó49¥¥í¡Ë10ÆüÌÜ¡¡ÀÖºä¡ÁµÜ¡ÊÌó50¥¥í¡Ë11ÆüÌÜ¡¡µÜ¡Á»ÍÆü»Ô¡ÊÌó36¥¥í¡Ë12ÆüÌÜ¡¡»ÍÆü»Ô¡Á¾¾ºä¡ÊÌó48¥¥í¡Ë13ÆüÌÜ¡¡¾¾ºä¡Á°ËÀª»³ÅÄ¡ÊÌó23¥¥í¡Ë
¢¨µ÷Î¥¤Ï»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í¤ò½Ð¤Æ¤«¤é13ÆüÌÜ¤Ë¿ÀµÜ¤Î¤¢¤ë°ËÀª»³ÅÄ¤ØÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14ÆüÌÜ°Ê¹ß¡ÊÆüÄø¤ÏµºÜ¤Ê¤·¡Ë¤Ï¿ÀµÜ¤Ø»²ÇÒ¤·¤Æ¤«¤éÂçÏÂ·ÐÍ³¤ÇµþÅÔ¡¦Âçºä¸«Êª¡£¤½¤·¤ÆÂçºä¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ÇËÜÊÔ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¼Ô¤Î½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡ÊÁ´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡Ë¡¢Ì¾½ê¤äÌ¾Êª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¡£
¹¾¸Í¤Ã»Ò¤¬Î¹¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Ê¸²½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤À¤í¤¦¤«¡©
¤³¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤¬Âç¤¤¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£
¡ÖÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡×¤è¤ê¡¢ÀÐ¤ò¤«¤¸¤Ã¤ÆÂçÁû¤®¡£Ë§´öÉ®
Åì³¤Æ»¡Ê¹¾¸Í¡ÁµþÅÔÊýÌÌ¡Ë¤ÎÆ»Ãæµ¤À¤«¤éÅì³¤Æ»Ãæ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦É¨·ªÌÓ¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ªÌÓ¤È¤Ï·ªÌÓÇÏ¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ëÌÓÊÂ¤ß¤ÎÇÏ¡Ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤Ë¾è¤ì¤ë¿ÈÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¨¤òÇÏÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¡¢ÅÌÊâÎ¹¹Ô¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤È¤Ï¡ÖÅì³¤Æ»¤òÅÌÊâÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ½é¤«¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÐÈÇ»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÉâÀ¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡ÙÉÊÀî¡ÁÈ¢º¬¡ØÆ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡ÙÈ¢º¬¡Á²¬Éô¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù²¬Éô¡Á¿·µï¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¿·µï¡Á·¬Ì¾¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù·¬Ì¾¡Á°ËÀª»³ÅÄ¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡ÙÉú¸«¡¦µþÅÔ¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡ÙµþÅÔ¢¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡ÙÂçºä¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù²óÁÛ¡¦Î¹Î©¤ÁÊÔ¡Ø¶âÈæÍå»²·Ø Â³É¨·ªÌÓ¡Ù¶âÈæÍå»²¤ê¡ØµÜÅè»²·Ø Â³É¨·ªÌÓ¡Ù°Â·Ý¤ÎµÜÅç¡ØÌÚÁ½³¹Æ» Â³É¨·ªÌÓ¡ÙÌÚÁ¾Ï©¡¡ØÌÚÁÉ³¹Æ» Â³É¨·ªÌÓ¡ÙÌÚÁ¾Ï©¢¡ØÌÚÁ½³¹Æ» Â³É¨·ªÌÓ¡ÙÌÚÁ¾Ï©£¡ØÌÚÁ½³¹Æ» Â³É¨·ªÌÓ¡ÙÌÚÁ¾Ï©¤¡Ø´ôÁ½Â³É¨·ªÌÓ¡ÙÌÚÁ¾Ï©¥¡Ø½¾ÌÚÁ½Ï©Á±¸÷»ûÆ» Â³É¨·ªÌÓ¡ÙÁ±¸÷»û¡¡ØÂ³É¨·ªÌÓ¡ÙÁ±¸÷»û¢¡ØÂ³É¨·ªÌÓ¡ÙÁðÄÅ²¹Àô¡ØÂ³É¨·ªÌÓ¡ÙÃæ»³Æ»¤ò¹¾¸Í¤Ø¡ØÂ³É¨·ªÌÓ¡Ù¹¾¸Í¤Ëµ¢Ãå
Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤ÈÂçºä¤Þ¤Ç¤Î¡ØÆ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù·Ï¤È¡¢Âçºä¤«¤é¤Î¡ØÂ³É¨·ªÌÓ¡Ù·Ï¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
¼Â¤Ï¹¾¸Í¤«¤é¤Þ¤¿Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ø¤ÈÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡ØÂ³¡¹É¨·ªÌÓ¡Ù¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ¤´°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÊÌ¤Îµººî¼Ô¤¬É¨·ªÌÓ¥·¥ê¡¼¥º¤ò°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤¬Ä¹¼÷¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Ìï¼¡´îÂ¿¥³¥ó¥Ó¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤¢¤ë¤¤¤ÏÅ·¼³¡Ê¥¤¥ó¥É¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
