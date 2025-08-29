「Ultimate 2 Bluetooth コントローラー」

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に8BitDoのコントローラーが追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、Nintendo Switch/Switch 2/Android対応「Micro Bluetoothゲームパッドポケットサイズミニコントローラー」、Nintendo Switch/Switch 2/Windows PC用「Ultimate 2 Bluetooth コントローラー」が対象になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

8Bitdo Micro Bluetoothゲームパッドポケットサイズミニコントローラー

わずか24.8gのNintendo Switch/Switch 2/Android対応ポケットサイズミニコントローラー。小型ながら16個のボタンを搭載しており、いつでもどこでも使用できる。

8BitDo Ultimate 2 Bluetooth コントローラー

本商品は、8BitDoのフラッグシップモデル。Nintendo SwitchはBluetooth、2.4G、または有線USBに、Windowsは2.4G、または有線USBに対応する。TMR ジョイスティックが、より高い感度、より優れた精度、強化された耐久性を提供し、RGBファイヤーリングと耐摩耗性ジョイスティックリングを備えている。振動とモーションコントロール（Switchのみ）、ターボ機能を搭載。8BitDo Ultimate Software V2に対応。線形ホール効果トリガーと非線形タクタイルトリガーを簡単に切り替えて、さまざまなゲームシナリオで最適な制御を実現する。