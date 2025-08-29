女優の趣里（３４）が、７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）と結婚し、第１子を妊娠していることを２９日、自身のインスタグラムで三山と連名で正式発表した。

趣里はインスタグラムで「三山凌輝と趣里は入籍していたことをお知らせいたします。２人の間に新しい命を授かることができました」と発表。「何よりも無事に第一子が誕生してからお伝えしようと思ったのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と説明した。

続けて、「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と明かし、「これからも２人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております」と新生活への抱負をつづった。また、三山も自身のインスタグラムに同じ連名のコメントを投稿して報告した。

趣里と、８歳下の三山は共演歴はないものの、出会いからほどなくして交際に発展し、ゴールイン。関係者によると、既に婚姻届を提出した。昨年、結婚３５周年を迎えた趣里の両親の水谷豊、伊藤蘭夫妻は近く初孫を迎えることになる。

趣里は、プロバレリーナを目指し、１５歳で英国にバレエ留学したものの、けがで断念。失意の中、舞台や映像の世界を志すようになり、２０１１年に女優デビューした。２２年にはオーディション最年長の３２歳で、２３年後期ＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」の主演をつかみ、歌手・笠置シヅ子さんをモデルとしたヒロインを熱演した。

一方の三山は、１６年に俳優デビュー。２１年にＳＫＹ―ＨＩ主催のオーディションで「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のメンバーに選ばれ、一躍人気に。２２年ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場するなど勢いに乗る中、２４年後期の朝ドラ「虎に翼」でヒロインの弟を好演し、俳優としても活躍の場を広げた。

そんな中、今年４月、一部週刊誌で三山と女性との交際トラブルが報じられた。５月には活動休止とソロとしての所属事務所「フラッシュアップエトワール」からの独立を発表。来年２月のファンミーティングまで活動の休止を予定しており、復帰予定は未定となっている。

それでもふたりは生涯の伴侶として連れ添うことを決断し、周囲もふたりの大人としての選択に理解を示しているという。