Image:Stella de mode

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。朝から夜まで、そしてまた次の朝へ──。そんな時間の流れを、目で見て感じられる。

それが、スウェーデン発の腕時計「Akerfalk」です。文字盤は24時間表示。だからこそ、1日の時間を途切れることなく、“ひと続き”として視覚化します。

秒針に急かされることもなく、午前と午後を分ける境界もない。流れるような時間の全体像を腕元で感じながら、暮らしのリズムをゆっくり整えていく。そんな新しい時間の付き合い方を教えてくれる腕時計です。

「時は金なり」。24時間時計で今を大切に過ごす

Image:Stella de mode

毎日を時間刻みで生活する忙しい現代人。最近では腕時計は持たずに、時間もスケジュールもスマホで一括管理という人は多いのではないでしょうか。

確かに、デジタルのスケジュール機能は事前にリマインド通知してくれたり、時間変更も指一本でどこからでもスムーズにできたりととても便利です。

その反面、忙しい毎日だからこそ「時間」のとらえ方を少し変えるだけで、暮らしに余白が生まれる。そんな新しい視点をくれるのが、スウェーデン発の腕時計「Akerfalk」です。

Image:Stella de mode

「Akerfalk」最大の特徴は、1周が24時間の文字盤。午前・午後で区切らず、1日を俯瞰できるデザインは「今、1日のどのあたりにいるのか」を感覚的に捉えさせてくれます。

この時計で時間を管理してみると、あら不思議。ムダに焦ることも、時間に追われる感覚も、少し和らぐんです。

スマホ時代だからこそ、“脱・秒単位”生活を

Image:Stella de mode

「Akerfalk」には秒針がなく、精緻な時間読み取りは難易度が高め。24の目盛で1周し、1目盛＝約2.5分の設計なため、分単位で正確に知るのではなく「だいたい今どのあたりか」を意識するための時計。

このあいまいさが、逆に気持ちの余裕を生み出してくれるように感じます。1分単位のスケジュール、通知に追われる日々……現代人は「時間に支配される」感覚から逃れられません。そんな中、24時間表示＆秒針なしという設計は、“細かい時間を手放す”体験をもたらしてくれます。

「あと何分ある？」ではなく「今は1日の中でどのあたり？」という視点に切り替えることで、時間の流れを感じるマインドフルな暮らしがスタートします。何かに追われている感覚ではなく、1日を通してなめらかに生きる感覚を味わえる、それが「Akerfalk」です。

ただ「時間を知る」ための道具から、「時間との付き合い方を変える」ツールへ。そんな意識の変化が起こる腕時計です。

60年代ヴィンテージを表現。北欧デザインの24時間を刻む腕時計Akerfalk 48,675円 【数量限定 25％OFF】Akerfalk 1点 商品をチェックする

60年代北欧ヴィンテージ時計にインスパイアされたデザイン

Image:Stella de mode

「Akerfalk」は、60年代のヴィンテージ時計にインスパイアされた美しいディテールが特徴。北欧らしいニュートラルな佇まいで、フォーマルからカジュアルまで、どんな装いにも溶け込んでくれます。

Image:Stella de mode

男女問わずフィットするジェンダーレスなデザインなので、パートナーとお揃いで身に着けるのも素敵です。

Image:Stella de mode

1960年代のヴィンテージ時計に多く見られたドーム型風防。「Akerfalk」は、その美しさを現代に再現するため、加工性の高いミネラルガラス（クリスタルガラス）を採用しています。

これにより、アーチを描くような柔らかなドーム形状の文字盤と、緩やかに湾曲した分針を実現。サファイアガラスよりも割れにくく、クラシカルであたたかみのある質感が手元に広がります。時計好きが思わず「懐かしい」と感じる、昔ながらの魅力をモダンに昇華した逸品です。

Image:Stella de mode

ムダを削ぎ落とし、必要な機能だけを残すという考え方は、まさに北欧の合理性と美意識の融合とも言えます。スイス製ムーブメントの高い精度、さりげなく施されたディティールにも、モノづくりへの信頼が込められていますよね。

好みにカスタマイズして、日々の相棒に

Image:Stella de mode

「Akerfalk」の魅力のひとつは、シンプルながらも表情豊かなカラーバリエーション。ケース本体＆文字盤の組み合わせは、全6種。

モードに引き締まるブラック、やわらかな印象のホワイト、華やかさを添えるゴールド。シーンやスタイルに合わせて、自分らしいデザインをチョイスできます。

Image:Stella de mode

さらに、ストラップはすべて20mm幅のクイックリリース仕様。工具不要で簡単に付け替えができ、その日の気分やシーンに合わせて自在にスタイルチェンジが可能です。

クラシカルで上品な「メタルメッシュ」、ディナーシーンにも映える王道の「イタリアンカーフレザー」、使うほどに風合いが深まる上質な素材感が魅力。さらに、すべてのモデルに「NATOストラップ」が追加で付属しており、カジュアルな着こなしにもマッチします。

スマートウォッチに疲れた人こそ「Akerfalk」を。この腕時計にはアプリも通知もなく、ただ時間だけを、静かに、美しく刻みます。販売サイトでのお得な予約販売が終了間近になっています。さらに、見た目にもスマート。気になる方は、以下のリンク先へ急ぎましょう！

60年代ヴィンテージを表現。北欧デザインの24時間を刻む腕時計Akerfalk 48,675円 【数量限定 25％OFF】Akerfalk 1点 商品をチェックする

>> 60年代ヴィンテージを表現。北欧デザインの24時間を刻む腕時計Akerfalk

Image: Stella de mode

Source:CoSTORY