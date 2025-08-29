5秒でできる？！簡単可愛い「枝豆ミートボール」をお弁当に

市販のミートボールがこんなに可愛く

お弁当に人気のミートボール。市販のものを使えば簡単に1品用意できて、お弁当に嬉しいメニューですよね。このミートボール、ただ詰めるだけでなくてちょっと一工夫すると、一気に可愛らしいおかずに大変身！ 子どもも蓋を開けたら、いつもより喜んでくれるかも…？

簡単なのにお弁当に可愛さプラス！

作り方は半分に切ったミートボールをピックに刺し、枝豆をかざるだけ。たったこれだけなのにお弁当箱の中が華やかに！



よろこびの声がたくさん！

つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこと）にも、「手軽に可愛くできて嬉しい」「かわいいってみんな喜んでくれました」など、レシピを絶賛する声がたくさん届いています。





ガッツリ系のお弁当でも可愛く仕上げたい！ という時、ちょっと彩が足りない…なんて時にもぜひ活用してみてくださいね。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する