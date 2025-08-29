5秒でできる？！簡単可愛い「枝豆ミートボール」をお弁当に
市販のミートボールがこんなに可愛く
お弁当に人気のミートボール。市販のものを使えば簡単に1品用意できて、お弁当に嬉しいメニューですよね。このミートボール、ただ詰めるだけでなくてちょっと一工夫すると、一気に可愛らしいおかずに大変身！ 子どもも蓋を開けたら、いつもより喜んでくれるかも…？
簡単なのにお弁当に可愛さプラス！
作り方は半分に切ったミートボールをピックに刺し、枝豆をかざるだけ。たったこれだけなのにお弁当箱の中が華やかに！
よろこびの声がたくさん！
つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこと）にも、「手軽に可愛くできて嬉しい」「かわいいってみんな喜んでくれました」など、レシピを絶賛する声がたくさん届いています。
ガッツリ系のお弁当でも可愛く仕上げたい！ という時、ちょっと彩が足りない…なんて時にもぜひ活用してみてくださいね。
「お弁当」の基本ルール
水分が少ないおかずを選ぶ
おかずの味つけは濃いめにする
おかずは十分に加熱調理する
作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておく
おかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める
素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める
持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する