ABCテレビ『おは朝』＆『おかえり』＆『おは土』9月から新体制 アナウンサーが担当番組入れ替え【担当一覧】
ABCテレビは29日、情報番組『おはよう朝日です』、『newsおかえり』、『おはよう朝日土曜日です』、『おはよう朝日です祝日版』が9月から新体制で放送されると発表した。
同日の『おはよう朝日です』で、担当変更を“シャッフル企画”として公開。『おはよう朝日です』の岩本アナ、小西陸斗アナ、福戸あやアナ、『おはよう朝日土曜日です』の北村真平アナ、『newsおかえり』の横山太一アナ、古川昌希アナ、『おは土』と『おかえり』両番組に出演している鷲尾千尋アナが登場し、それぞれ9月からの担当番組を発表した。
【担当一覧】
■『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00〜8：00 ※関西ローカル）
＜出演者＞
5：00〜5：59
月：小櫃裕太郎（MC）、大石紗椰（アシスタント）
火：古川昌希（MC）、新貝まゆ（アシスタント）
水：小櫃裕太郎（MC）、大石紗椰（アシスタント）
木：古川昌希（MC）、大石紗椰（アシスタント）
金：小櫃裕太郎（MC）、大石紗椰（アシスタント）
5:59〜8：00
月：岩本計介（MC）、古川昌希（アシスタント）
火：岩本計介（MC）、鷲尾千尋（アシスタント）
水：古川昌希（MC）、鷲尾千尋（アシスタント）
木：岩本計介（MC）、鷲尾千尋（アシスタント）
金：岩本計介（MC）、鷲尾千尋（アシスタント）
5：00〜8：00
月：新貝まゆ（サブアナウンサー）
火：小櫃裕太郎（サブアナウンサー）
水：新貝まゆ（サブアナウンサー）
木：新貝まゆ（サブアナウンサー）
金：リポーター（サブアナウンサー）
■『newsおかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）
＜出演者＞
メインMC：横山太一アナウンサー
＜新加入メンバー＞
福戸あやアナウンサー：木曜・金曜サブキャスター
北村真平アナウンサー：木曜・金曜「きょうの深堀り」コーナー担当
福井治人アナウンサー：火曜「なんでやねん!?」担当
久保光代アナウンサー：水曜中継担当
■『おはよう朝日土曜日です』（毎週土曜 後6：30〜8：00 ※関西ローカル）
メインMC：北村真平アナウンサー
アシスタント：福戸あやアナウンサー
サブキャスター：小西陸斗アナウンサー
■『おはよう朝日祝日版』（月〜金の祝日 前5：00〜8：00 ※関西ローカル）
5：00〜5：59
月：小西陸斗（MC）、大石紗椰（アシスタント）
火：小西陸斗（MC）、大石紗椰（アシスタント）
水：小西陸斗（MC）、大石紗椰（アシスタント）
木：小西陸斗（MC）、大石紗椰（アシスタント）
金：小西陸斗（MC）、大石紗椰（アシスタント）
5:59〜8：00
月：北村真平（MC）、福戸あや（アシスタント）
火：北村真平（MC）、福戸あや（アシスタント）
水：北村真平（MC）、福戸あや（アシスタント）
木：北村真平（MC）、福戸あや（アシスタント）
金：北村真平（MC）、福戸あや（アシスタント）
