ネコとウサギの種族を超えた友情。世界中から届いた驚きと癒しのネコいぬニュース

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

8月29日（金）の同番組では、以前放送された2時間スペシャルでは紹介しきれなかった、“ネコフレンドリーな国”トルコでの未公開映像が大放出される。

【写真】疲れちゃった？飼い主さんに引きずられるワンちゃん

今回はニュースも世界中の個性豊かなネコといぬが大集合。

ショッピングモールで歩かなくなるイタリアのワンちゃん、鏡にうっとりするロシアのネコ、逆さまポーズが得意なニュージーランドのワンちゃんなど、爆笑必至のおもしろ動画が盛りだくさんだ。

さらに、種族を超えた友情を育むアメリカのネコとウサギや、体長1.3メートルの超巨大ネコまで、驚きと癒やしの映像を紹介する。

◆トルコの軍人を癒やす看板ネコ

トルコ・イスタンブールのカドゥキョイという街にあるミリタリーショップで看板ネコを発見。

トルコでは20歳以上の男性に兵役が義務付けられているため、軍服やバッジなどを買いに来る人が多いそう。

そんなお店にも自由に出入りしている地域ネコがおり、人懐こく兵役に備える男性たちを癒やしているのだとか。その様子を番組MCの森千晴アナが取材する。